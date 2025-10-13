ONLINE: Slovensko - Luxembursko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

TRNAVA. Slovensko a Luxembursko dnes hrajú štvrtý zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine A.
Stretnutie hostí Štadión Antona Malatinského v Trnava, úvodný výkop je naplánovaný na 20.45 h.
Kvalifikácia MS (Európa) Skupina A 2024/2025
13.10.2025 o 20:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Luxembursko
Prenos
Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi v boji o budúcoročné MS proti Luxembursku. Stretnutie sa začína o 20:45 v Trnave.
V tabuľke patrí Slovensku priebežná 3. priečka so ziskom 6 bodov. Prví Nemci aj druhí Severní Íri majú taktiež 6 bodov na konte. Luxembursko je posledné, doposiaľ nezískalo v troch zápasoch ani jeden bod a má skóre 1:8.
Náš posledný vzájomný zápas s Luxemburskom sa hral u súpera 7. septembra, zvíťazili sme 1:0 gólom Riga z 90. minúty.
Slovensko pred troma dňami podľahlo Severnému Írsku 0:2, Luxembursko hralo proti Nemecku, prehralo 0:4.
Pre dnešný zápas je už k dispozícii aj Dávid Hancko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.