ONLINE: Slovensko - Luxembursko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko - Luxembursko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026

Slovensko - Luxembursko: ONLINE prenos zo zápasu kvalifikácie MS 2026
13. okt 2025 o 17:45
Sportnet|13. okt 2025 o 17:45
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny A kvalifikácie MS vo futbale 2026: Slovensko - Luxembursko.

TRNAVA. Slovensko a Luxembursko dnes hrajú štvrtý zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine A.

Stretnutie hostí Štadión Antona Malatinského v Trnava, úvodný výkop je naplánovaný na 20.45 h.

Kde sledovať zápas Slovensko - Luxembursko?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Luxembursko dnes LIVE (kvalifikácia MS vo futbale 2026, skupina A, pondelok, výsledok, NAŽIVO)

Kvalifikácia MS (Európa) Skupina A 2024/2025
13.10.2025 o 20:45
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Luxembursko
Prenos
Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi v boji o budúcoročné MS proti Luxembursku. Stretnutie sa začína o 20:45 v Trnave.

V tabuľke patrí Slovensku priebežná 3. priečka so ziskom 6 bodov. Prví Nemci aj druhí Severní Íri majú taktiež 6 bodov na konte. Luxembursko je posledné, doposiaľ nezískalo v troch zápasoch ani jeden bod a má skóre 1:8.

Náš posledný vzájomný zápas s Luxemburskom sa hral u súpera 7. septembra, zvíťazili sme 1:0 gólom Riga z 90. minúty.

Slovensko pred troma dňami podľahlo Severnému Írsku 0:2, Luxembursko hralo proti Nemecku, prehralo 0:4.

Pre dnešný zápas je už k dispozícii aj Dávid Hancko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.

Tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

