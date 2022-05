Štartuje baráž o Európsku konferečnú ligu. V hre sú štyri mužstvá

"Proti Liptovskému Mikulášu som doteraz nechytal, ale jednoznačným cieľom bude vyhrať a potom uspieť aj vo finále play off. Žiadny iný scenár si nepripúšťame. Veríme, že s pomocou fanúšikov to úspešne zvládneme," povedal pre klubový web brankár DAC Daniel Veszelinov.

Jeho tím odohral s Tatranom v základnej časti dva zápasy, doma zvíťazil 3:1, vonku prehral 0:1. Klub zo Žitného ostrova si v prípade úspechu v play off zopakuje účasť v EKL.

V tejto sezóne bol nasadený priamo do 2. predkola, v ktorom bol nad jeho sily Partizan Belehrad po výsledkoch 0:1 (vonku) a 0:2 (doma).

Žilina vzyve Trenčín, ktorý je vo forme

Hráči MŠK Žilina sa na play off naladili sobotňajšou remízou 2:2 na trávniku Slovana, pričom v Bratislave podali sympatický ofenzívny výkon a poriadne preverili staronového majstra.

Podľa dočasného trénera "šošonov" Ivana Beláka je pred vzájomným súbojom v semifinále play off v lepšom rozpoložení Trenčín, ktorý v skupine o udržanie sa dosahoval solídne výsledky a vyhral ju s osembodovým náskokom pred Liptovským Mikulášom.

"Musíme po zápase so Slovanom dobre zregenerovať a pripraviť sa na play off. S Trenčínom sme sa na jar nestretávali, no je jasné, že súper pôjde do zápasu vo väčšej psychickej pohode. Vyhrával svoje stretnutia v skupine o udržanie sa, zatiaľ čo nám sa v nadstavbe nepodarilo vyhrať ani raz," poznamenal Belák.

Na pozore sa musí mať jeho tím aj preto, že s AS v tejto sezóne prehral na svojej umelej tráve 1:3. Slovenský futbal bude v nasledujúcej edícii európskych pohárov reprezentovať štvorica klubov.