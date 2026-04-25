ONLINE: Nórsko - Kanada dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

    Sportnet|25. apr 2026 o 11:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny A na MS v hokeji U18 2026: Nórsko - Kanada.

    Hokejisti Nórska a Kanady dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

    TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Majstrovstvá sveta U18 Skupina A 2025/2026
    25.04.2026 o 14:00
    Nórsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Kanada
    Prenos
    Vzájemná utkání

    Na loňském mistrovství světa hráčů do osmnácti let dominovala jasně Kanada, která Nory porazila vysoko 8:1.
    Kanada

    Hráči javorových listů jsou zatím po dvou zápasech překvapivě na třetím místě se třemi body. Hned na úvod šampionátu narazili na domácí Slovensko, které dokonale zámořský celek zaskočilo a vyhráli těsně 2:1. Druhý zápas už ale Kanada podle předpokladů dominovala, když porazila 6:0 Lotyšsko. Dnes tak budou plnit povinnost vítězství, kdy budou proti Norům velkým favoritem.
    Norsko

    Norští hokejisté jsou v tabulce po dvou odehraných utkáních na posledním pátém místě a nezískali zatím ani bod. Nejprve narazili v severském derby na Finsko, které si s chutí zastřílelo a vyhrálo 6:1. A v druhém vystoupení pak padli znovu 1:6, tentokráte proti domácímu slovenskému výběru. Norové tak dnes budou usilovat o první body na světovém šampionátu, ale proti Kanadě to tedy budou mít hodně těžké.
    Hezké sobotní odpoledne přeji všem příznivcům hokeje. Mistrovství světa hráčů do osmnácti let je v plném proudu a my se prostřednictvím tohoto textového online přenosu zaměříme na duel mezi Norskem a Kanadou.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:00.
    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Fínsko

    2

    2

    0

    0

    0

    8:1

    6

    2.

    Slovensko

    2

    2

    0

    0

    0

    8:2

    6

    3.

    Kanada

    2

    1

    0

    0

    1

    7:2

    3

    4.

    Lotyšsko

    2

    0

    0

    0

    2

    0:8

    0

    5.

    Nórsko

    2

    0

    0

    0

    2

    2:12

    0

