ONLINE: Nórsko - Kanada dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Nórska a Kanady dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
ONLINE PRENOS: Nórsko - Kanada dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina A, Trenčín, výsledok, sobota, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Skupina A 2025/2026
25.04.2026 o 14:00
Nórsko
0:0
(0:0, 0:0)
Kanada
Vzájemná utkání
Na loňském mistrovství světa hráčů do osmnácti let dominovala jasně Kanada, která Nory porazila vysoko 8:1.
Na loňském mistrovství světa hráčů do osmnácti let dominovala jasně Kanada, která Nory porazila vysoko 8:1.
Kanada
Hráči javorových listů jsou zatím po dvou zápasech překvapivě na třetím místě se třemi body. Hned na úvod šampionátu narazili na domácí Slovensko, které dokonale zámořský celek zaskočilo a vyhráli těsně 2:1. Druhý zápas už ale Kanada podle předpokladů dominovala, když porazila 6:0 Lotyšsko. Dnes tak budou plnit povinnost vítězství, kdy budou proti Norům velkým favoritem.
Hráči javorových listů jsou zatím po dvou zápasech překvapivě na třetím místě se třemi body. Hned na úvod šampionátu narazili na domácí Slovensko, které dokonale zámořský celek zaskočilo a vyhráli těsně 2:1. Druhý zápas už ale Kanada podle předpokladů dominovala, když porazila 6:0 Lotyšsko. Dnes tak budou plnit povinnost vítězství, kdy budou proti Norům velkým favoritem.
Norsko
Norští hokejisté jsou v tabulce po dvou odehraných utkáních na posledním pátém místě a nezískali zatím ani bod. Nejprve narazili v severském derby na Finsko, které si s chutí zastřílelo a vyhrálo 6:1. A v druhém vystoupení pak padli znovu 1:6, tentokráte proti domácímu slovenskému výběru. Norové tak dnes budou usilovat o první body na světovém šampionátu, ale proti Kanadě to tedy budou mít hodně těžké.
Norští hokejisté jsou v tabulce po dvou odehraných utkáních na posledním pátém místě a nezískali zatím ani bod. Nejprve narazili v severském derby na Finsko, které si s chutí zastřílelo a vyhrálo 6:1. A v druhém vystoupení pak padli znovu 1:6, tentokráte proti domácímu slovenskému výběru. Norové tak dnes budou usilovat o první body na světovém šampionátu, ale proti Kanadě to tedy budou mít hodně těžké.
Hezké sobotní odpoledne přeji všem příznivcům hokeje. Mistrovství světa hráčů do osmnácti let je v plném proudu a my se prostřednictvím tohoto textového online přenosu zaměříme na duel mezi Norskem a Kanadou.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:00.