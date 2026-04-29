Tréner Dendis: Pred turnajom nás odpisovali, neverili nám. Slováci chcú konečne medailu

1999, 2003, 2023, 2024, 2025. Toto sú roky, kedy slovenskí hokejisti postúpili na MS v hokeji do 18 rokov do semifinále. Prvé dve účasti dokázali premeniť na medaily - bronz a striebro.
O cenné kovy budú Slováci hrať aj na domácom svetovom šampionáte v roku 2026.
V štvrťfinále zverenci trénera Martina Dendisa zvíťazili nad Dánskom vysoko 7:1, medzi najlepšiu štvoricu sa dostali štvrtýkrát v rade.
V semifinále ich čaká Lotyšsko, ktoré po výsledku 5:2 senzačne vyradilo hokejistov USA.
Sedem gólov a deväť striel
Slováci v priebehu dvoch týždňov strelili Dánsku 14 gólov, v generálke vyhrali 7:0.
„Išli sme do toho, akoby sme s nimi predtým nehrali. A vyšlo to," poznamenal obranca Jakub Floriš.
Štvrťfinále odštartovali Slováci vo veľkom štýle. V priebehu štyroch minút úvodnej tretiny strelili štyri góly.
V siedmej minúte skóroval Floriš, v ôsmej Matta, v deviatej využil presilovku Selič a v desiatej sa radoval Kazda.
„Góly nám dodali väčší komfort, lepšie sa nám potom hralo a mali sme zápas viac pod kontrolou," uviedol Kazda.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Dánsko na MS U18 2026
Za stavu 4:0 svietili na výsledkovej tabuli pri vlajke Dánska dve nuly: nula gólov a nula striel na bránku.
Z tej prvej skórovali, keď po chybe slovenských obrancov využil samostatný nájazd Hulsig. Bola to jediná strela Dánov na bránku Slovenska v prvej tretine.
Brankár Hrenák si v prvej dvadsaťminútovke nepripísal ani jeden úspešný zákrok. Dáni vystrelili na slovenskú bránku v celom zápase iba deväť streleckých pokusov.
Prvá tretina skončila výsledkom 5:1, keď v 15. minúte skóroval aj Karšay. V druhej časti hry strelil gól aj Potočka a o výsledku posledného štvrťfinále bolo predčasne rozhodnuté.
V tretej tretine už iba vylepšil vedenie Slovákov druhým gólom Kazda.
VIDEO: Hokejista Jakub Floriš po zápase s Dánskom
„Streliť päť gólov v jednej tretine nie je jednoduché. Kredit patrí chalanom. Oni sa správne nastavili, namotivovali a išli od prvého striedania až po posledné ako jeden tím. Za to im patrí uznanie," uviedol tréner Martin Dendis.
Lotyši? Kvalitný súper
Slováci si na svetovom šampionáte do 18 rokov štvrtýkrát za sebou zahrajú semifinále. V skupine bodovali v každom zápase, doteraz prehrali iba s Fínskom 4:5 po predĺžení.
„Je to skvelý pocit. Štvrtýkrát po sebe hráme o medaily, čo je výborné, ale naším cieľom je teraz nejakú aj získať," povedal kapitán Adam Goljer.
Recept na úspech je podľa neho kolektívny výkon.
„Dôležité je zostať pokojní a držať spolu. Či vyhrávame alebo prehrávame, musíme sa držať nášho systému, lebo to je cesta k úspechu," dodal.
V semifinále budú Slováci čeliť Lotyšsku. S pobaltským súperom hrali aj v základnej skupine, zvíťazili presvedčivo 5:2.
Hráči sa ale zhodli, že v neskoršej fáze turnaja to bude zápas proti inému súperovi.
„Je to kvalitný súper, rovnako ako každý na turnaji," pripomenul Kazda.
Lotyši v štvrťfinále šokovali hokejový svet, dokázali zdolať jedného z favoritov na titul. Nad hokejistami USA triumfovali po heroickom výkone 5:2.
Američania inkasovali viac ako tri góly prvýkrát na šampionáte.
„Každý môže poraziť každého, to vidíme od začiatku turnaja. Prekvapenia, že vypadli tímy ako USA či Kanada, ukazujú, aký je turnaj vyrovnaný. My sa pripravíme na sto percent a uvidíme, čo bude ďalej," dodal Kazda.
VIDEO: Hokejista Adam Goljer po zápase s Dánskom
Smerujeme do cieľovej rovinky, hovoril tréner
„Som rád za chalanov. Pred turnajom ich mnohí odpisovali, neverili tejto partii. Oni sú však neskutočne zomknutí, hrajú hrdo a sebavedomo," uviedol po zápase tréner Dendis.
Zverencov za výkon proti Dánsku pochválil. Vyzdvihol predovšetkým úspešný vstup do zápasu.
„Dôležité je, ako zápas začnete, ako v ňom pokračujete a ako ho ukončíte. Chalani ukázali svoju kvalitu. Keď sa sústredia na náš tím a náš systém, dokážu hrať náš hokej celých 60 minút," hodnotil.
Semifinálového súpera nechcel komentovať, no priznal, že Lotyši sú veľmi nepríjemný súper.
„Lotyši vyradili USA, čo hovorí za všetko. Majú kvalitu, sú fyzickí, silní. Bude to veľmi náročné."
VIDEO: Tréner Martin Dendis po zápase s Dánskom
Po postupe do semifinále nebolo na trénerovi mladého mužstva badať žiadnu eufóriu.
„V tejto fáze turnaja je možné všetko. My sa pozeráme na seba, na našu hru. Keď robíme veci správne, dáme si šancu vyhrať každý zápas," dodal.
Na otázku, či prevláda spokojnosť, odpovedať priamo nechcel. „Hodnotiť budem až na konci. A koniec ešte nie je."
Dendis o turnaji pred jeho štartom hovoril ako o maratóne. Kde sa teraz nachádza Slovensko na 42-kilometrovej trati?
„Smerujeme do cieľovej rovinky. Všetky štyri tímy sú ale na rovnakej pozícii," uzavrel.