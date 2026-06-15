Slovan predstavil asistentov Tourého. Jeden pracoval v slávnom škótskom klube

Darren O´Dea a Serge Costa
Darren O´Dea a Serge Costa (Autor: skslovan.com)
TASR|15. jún 2026 o 16:29
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Z pôvodných asistentov pokračuje v klube Timotej Vajdík.

Asistentmi nového trénera Yayu Toureho vo futbalovom klube ŠK Slovan Bratislava budú Darren O´Dea a Serge Costa.

O zložení realizačného tímu informovali „belasí“ na svojom webe. Z pôvodných asistentov pokračuje v klube Timotej Vajdík.

O´Dea bude mať na starosti tréningový proces a taktiku. Tridsaťdeväťročný Ír bol v hráčskej i trénerskej kariére prepojený so Celticom Glasgow.

V slávnom škótskom klube viedol mládežnícke výbery i rezervný tím, neskôr pracoval aj ako manažér prípravy profesionálnych futbalistov.

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Od leta 2025 bol asistent vo Swansea v Championship, kde pôsobil do novembra uplynulého roka.

Tridsaťosemročný Francúz Costa pôsobil ako asistent v štruktúrach francúzskych klubov Štrasburg, Amiens i Le Havre, rovnako v Belgicku v Standard Liége. Naposledy pracoval ako asistent trénera vo francúzskom Amiens SC.

Ľuboš Benkovský, ktorý v Slovane pôsobil od leta 2023, sa presunul k slovenskej reprezentácii a v realizačnom tíme nebudú pokračovať ani doterajší asistent Boris Kitka a kondičný špecialista Roman Švantner.

V pozícii kondičného špecialistu pokračuje v Slovane Matej Balun a aj fyzioterapeuti okrem Radomira Mijatoviča.

Brankárov bude mať naďalej pod palcom skúsená dvojica Ján Mucha - Martin Krnáč.

Zloženie realizačného tímu Slovana Bratislava

Hlavný tréner: Yaya Toure

Asistenti trénera: Darren O´Dea, Timotej Vajdík, Serge Costa

Kondičný špecialista: Matej Balun

Tréneri brankárov: Ján Mucha, Martin Krnáč

Team manager: Peter Mriglot

Vedúci mužstva: Ján Švehlík

Lekári: Roman Križan, Richard Reis

Fyzioterapeuti: Ľudovít Nemec, Adrián Filan, Jiří Jurza, Pál Horváth

Kustódi: Ján Beniak, Peter Paulický

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