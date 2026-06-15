Slovan predstavil asistentov Tourého. Jeden pracoval v slávnom škótskom klube

Asistentmi nového trénera Yayu Toureho vo futbalovom klube ŠK Slovan Bratislava budú Darren O´Dea a Serge Costa.
O zložení realizačného tímu informovali „belasí“ na svojom webe. Z pôvodných asistentov pokračuje v klube Timotej Vajdík.
O´Dea bude mať na starosti tréningový proces a taktiku. Tridsaťdeväťročný Ír bol v hráčskej i trénerskej kariére prepojený so Celticom Glasgow.
V slávnom škótskom klube viedol mládežnícke výbery i rezervný tím, neskôr pracoval aj ako manažér prípravy profesionálnych futbalistov.
Od leta 2025 bol asistent vo Swansea v Championship, kde pôsobil do novembra uplynulého roka.
Tridsaťosemročný Francúz Costa pôsobil ako asistent v štruktúrach francúzskych klubov Štrasburg, Amiens i Le Havre, rovnako v Belgicku v Standard Liége. Naposledy pracoval ako asistent trénera vo francúzskom Amiens SC.
Ľuboš Benkovský, ktorý v Slovane pôsobil od leta 2023, sa presunul k slovenskej reprezentácii a v realizačnom tíme nebudú pokračovať ani doterajší asistent Boris Kitka a kondičný špecialista Roman Švantner.
V pozícii kondičného špecialistu pokračuje v Slovane Matej Balun a aj fyzioterapeuti okrem Radomira Mijatoviča.
Brankárov bude mať naďalej pod palcom skúsená dvojica Ján Mucha - Martin Krnáč.
Zloženie realizačného tímu Slovana Bratislava
Hlavný tréner: Yaya Toure
Asistenti trénera: Darren O´Dea, Timotej Vajdík, Serge Costa
Kondičný špecialista: Matej Balun
Tréneri brankárov: Ján Mucha, Martin Krnáč
Team manager: Peter Mriglot
Vedúci mužstva: Ján Švehlík
Lekári: Roman Križan, Richard Reis
Fyzioterapeuti: Ľudovít Nemec, Adrián Filan, Jiří Jurza, Pál Horváth
Kustódi: Ján Beniak, Peter Paulický