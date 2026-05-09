Sme na dobrej ceste, vraví Hrivík. Bez najlepších hráčov to bude stáť na silnej partii

Druhý zápas Slovenska proti Dánsku bol diametrálne odlišný od toho prvého. Slovenskí hokejisti v Spišskej Novej Vsi zvíťazili v príprave na MS 2026 4:2 a napravili si chuť po piatkovej prehre 0:3.
Duel nebol jednoduchý, ale predvedený výkon bol lepší.
„Dali sme štyri góly, včera nula,“ zhodnotil zápas stručne brankár Samuel Hlavaj.
Výhra vo vypredanej aréne zanechala dobrý pocit medzi hráčmi aj fanúšikmi.
„Myslím si, že sme na dobrej ceste. Samozrejme, na majstrovstvách sveta to budeme musieť posunúť ešte o level vyššie, ale verím, že to bude v poriadku,“ hovoril po zápase kapitán Marek Hrivík.
Slováci boli aktívnejší, presnejší a priamočiarejší. V kombináciách robili menej chýb a puky nestrácali tak často. Platilo to najmä v prvej tretine, do ktorej domáci vstúpili bleskovo.
Dobrý štart do zápasu
Vedenia sa ujali už po 31 sekundách, keď skóroval Kollár. Na 2:0 zvýšil o sedem minút neskôr Cehlárik a v druhej tretine pridal tretí gól v presilovke Liška, ktorý tečoval strelu Radivojeviča.
„Myslím si, že to bol veľmi ťažký zápas po včerajšej prehre, ale zvládli sme ho veľmi dobre,“ hovoril mladý bek.
„Mali sme veľmi dobrú prvú tretinu a potom tam samozrejme prišli aj nejaké zaváhania, ale to patrí k príprave. Ak ešte tieto veci doladíme, bude to dobré.“
Slováci mali viaceré dobré šance a Dánov párkrát zavreli v ich obrannom pásme. Tyčku trafili Koch aj Sýkora.
VIDEO: Samuel Hlavaj po zápase s Dánskom
Z gólu sa však tešili aj hostia. Russell dobrou strelou prekonal Hlavaja v poslednej minúte druhej tretiny.
Dáni duel zdramatizovali ešte v tretej tretine, keď po šikovnom blafáku True položil Hlavaja na zem a prekonal ho.
Hlavaj dúfal, že fanúšikovia budú hlučnejší
Severský tím začal hrýzť, ale Slováci, hnaní domácim publikom, prekvapenie nedopustili. Na konečných 4:2 uzavrel do prázdnej brány Čederle.
„Mne sa určite hralo lepšie ako včera. Bolo tam viac šancí a určite ma viac baví hrať takýto zápas ako ten včerajší,“ hovoril po stretnutí brankár Hlavaj.
Fanúšikovia skandovali a slovenských hokejistov vytlieskali. Hlavaj však dúfal ešte vo viac decibelov:
„Bolo to dobré. Čakal som, že ľudia budú ešte trochu hlučnejší, ale nevadí. Nabudúce, keď prídeme, už budú vedieť.“
Slovenský gólman nastúpil na oba zápasy v Spišskej Novej Vsi.
„Na šampionáte nás čakajú dvakrát dva zápasy za sebou a ten prvý dvojzápas bude obzvlášť dôležitý,“ vysvetľoval rozhodnutie tréner Országh.
„Samuel počas sezóny veľa nechytal, hlavne po návrate z olympiády. Chceli sme ho otestovať, ako znáša back-to-back záťaž, a myslím si, že to zvládol veľmi dobre.“
VIDEO: Vladimír Országh po zápase s Dánskom
Zmenené formácie sa ujali
Tréner Országh pred zápasom výrazne zmenil formácie. Martin Pospíšil dostal čas na odpočinok, a prvý útok tvorili Faško-Rudáš s Kollárom a Kristiánom Pospíšilom.
V druhej formácii nastúpili Cehlárik, Hrivík a Liška, tretí útok tvorili Petrovský, Čederle a Sýkora a vo štvrtej formácii hrali Lacka s Minárikom a Naušom.
„Myslím si, že dnes už bolo trochu vidieť, že jednotlivé formácie si začínajú rozumieť. Bola tam určitá chémia, vytvárali sa akcie, čo je pre nás veľmi dôležité,“ hovoril líder Hrivík.
„Verím, že ešte počas zostávajúcich tréningov všetko doladíme a do prvého zápasu na majstrovstvách pôjdeme pripravení.“
Súhra na ľade bola zjavnejšia, čo ocenil aj brankár Hlavaj:
„My si všetci chalani rozumieme, len niekedy robíme zbytočné rozhodnutia, ktoré tam nemusia byť. Musíme hru občas zjednodušiť a potom tam tie góly budú padať. Veď dnes sme dali prvé dva góly úplne jednoducho – prihrávka, strela. Nevymýšľali sme a presne takto to musíme hrať.“
Radivojevič: Strácam rešpekt
Dôveru trénerov dostával pravidelne obranca Luka Radivojevič, ktorý nastupoval v druhom obrannom páre aj v presilovke.
„Snažil som sa z toho vyťažiť maximum. Túto šancu si veľmi vážim a chcem robiť všetko pre to, aby som tímu pomohol čo najviac,“ hodnotil 19-ročný mladík svoje pôsobenie v mužstve.
Počas prípravy odohral všetkých osem duelov a na jeho výkonoch bolo vidno, že postupne gradujú a on si stále viac a viac verí.
„Už postupne strácam rešpekt, takže dúfam, že to takto bude pokračovať.“
Z mužstva naopak vypadli obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič. Pre zdravotné problémy sa na turnaj nepozrie ani skúsený Peter Cehlárik.
Tréneri si ešte nechávajú miesta pre možné posily z AHL, kde je v hre príchod Martina Chromiaka, Filipa Mešára a Jozefa Viliama Kmeca.
VIDEO: Marek Hrivík po zápase s Dánskom
Úspech na MS by mohol byť v partii
Slováci v príprave vyhrali tri z ôsmich duelov. Raz zdolali Švajčiarov, Lotyšov aj Dánov.
„Určite splnila účel. Pretočili sme veľa hráčov, hlavne tých mladších, a mnohých z nich uvidíme aj na majstrovstvách sveta. Boli to náročné zápasy, čo nás môže len dobre pripraviť,“ hovoril tréner Országh.
„Príprava bola dlhá a pre viacerých z nás aj dosť špecifická, keďže sme v kluboch skončili sezónu pomerne skoro,“ povedal Hrivík.
„Strávili sme veľa času na ľade a odohrali sme dosť prípravných zápasov. Bol to však benefit, aby sme sa čo najlepšie pripravili na majstrovstvá sveta, takže verím, že nám to poslúžilo dobre.“
Slovensko odštartuje svoje účinkovanie na MS v sobotu, 16. mája, proti Nórsku. V čom by mohol tkvieť slovenský úspech?
„V partii. Sme dobrá skupina chalanov, poznáme sa. Nie sme síce najsilnejší tím, aký sa dal poskladať, ale máme sa radi, rozumieme si a môžeme to uhrať práve na tomto,“ povedal Hlavaj.
Podobne hovoril aj kapitán Hrivík:
„Vieme, že tím je trochu okresaný a viacero veľkých mien neprišlo. O to viac bude záležať na tom, ako sa spojíme ako partia, či budeme jeden za druhého bojovať a držať spolu. Myslím si, že práve v tomto môže byť naša sila.“
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B