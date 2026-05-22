Pobaltský tím posilní útočník z AHL. Za mužstvo hral aj na zimných olympijských hrách

Eduards Tralmaks, bývalý útočník Kladna, posilní lotyšskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku.
K tímu sa pripojí po vyradení farmárskeho tímu Detroitu Grand Rapids z play-off AHL. Lotyšským médiám to potvrdil generálny manažér reprezentácie Rudolfs Kalvitis.
Griffins vypadli v noci vo finále Centrálnej divízie nižšej zámorskej súťaže po prehre s tímom Chicago Wolves 1:3 na zápasy.
Tralmaks podpísal zmluvu s Detroitom minulý rok ako nedraftovaný voľný hráč po dvoch rokoch strávených v Kladne.
V sezóne 2024/25 vyhral produktivitu extraligy s 51 bodmi za 23 gólov a 28 asistencií v 48 zápasoch. Ak by neodišiel do zámoria, smeroval by do Karlových Varov, kde podpísal viacročnú zmluvu.
Za Grand Rapids si v základnej časti pripísal v 64 zápasoch 42 bodov za 26 gólov a 16 asistencií. V ôsmich dueloch play-off zaznamenal štyri góly.
Na majstrovstvách sveta sa Tralmaks predstaví tretíkrát a nechýbal ani vo februári na olympijských hrách v Miláne, kde v štyroch zápasoch zaznamenal tri góly a jednu asistenciu.
MS v hokeji 2026 - program Lotyšska
