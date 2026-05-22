    Pobaltský tím posilní útočník z AHL. Za mužstvo hral aj na zimných olympijských hrách

    Lotyšský hokejista Eduards Tralmaks sa teší so spoluhráčmi z gólu v zápase proti Kanade na MS 2025. (Autor: TASR/ TT News Agency via AP)
    ČTK|22. máj 2026 o 16:21
    Podpísal zmluvu s Detroitom minulý rok ako nedraftovaný voľný hráč.

    Eduards Tralmaks, bývalý útočník Kladna, posilní lotyšskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku.

    K tímu sa pripojí po vyradení farmárskeho tímu Detroitu Grand Rapids z play-off AHL. Lotyšským médiám to potvrdil generálny manažér reprezentácie Rudolfs Kalvitis.

    Griffins vypadli v noci vo finále Centrálnej divízie nižšej zámorskej súťaže po prehre s tímom Chicago Wolves 1:3 na zápasy.

    Tralmaks podpísal zmluvu s Detroitom minulý rok ako nedraftovaný voľný hráč po dvoch rokoch strávených v Kladne.

    V sezóne 2024/25 vyhral produktivitu extraligy s 51 bodmi za 23 gólov a 28 asistencií v 48 zápasoch. Ak by neodišiel do zámoria, smeroval by do Karlových Varov, kde podpísal viacročnú zmluvu.

    Za Grand Rapids si v základnej časti pripísal v 64 zápasoch 42 bodov za 26 gólov a 16 asistencií. V ôsmich dueloch play-off zaznamenal štyri góly.

    Na majstrovstvách sveta sa Tralmaks predstaví tretíkrát a nechýbal ani vo februári na olympijských hrách v Miláne, kde v štyroch zápasoch zaznamenal tri góly a jednu asistenciu.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Lotyšska

    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    4 - 2
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    0 - 2
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    19.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 3
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 7
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    23.05. 12:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    24.05. 16:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    26.05. 12:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Tabuľka skupiny A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    4
    4
    0
    0
    0
    20:5
    12
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    4
    1
    0
    0
    3
    6:14
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    4
    0
    0
    0
    4
    4:19
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

