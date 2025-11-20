Slováci spoznali súpera v baráži MS. V tomto roku prehral iba jeden zápas

ZÜRICH. Súperom slovenských futbalistov v semifinále baráže na MS vo futbale 2026 bude Kosovo. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo švajčiarskom Zürichu.
Slováci budú hrať ako nasadený tím 26. marca 2026 na domácej pôde v Bratislave.
V prípade postupu budú v C-vetve čeliť vo finále baráže lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko, taktiež na domácom štadióne.
Účasť na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku si už zabezpečilo 12 víťazov skupín európskej kvalifikácie. O zvyšné štyri európske miestenky sa pobije 16 tímov v dvojkolovej baráži - 12 z druhých miest kvalifikačných skupín a štyri na základe výsledkov v Lige národov.
Slováci boli nasadení z 2. výkonnostného koša vďaka 2. miestu v kvalifikačnej A-skupine a výsledkom v ostatných skupinách.
Bývalý taliansky reprezentant a majster sveta Marco Materazzi ich vyžreboval do C-vetvy. Bývalý švédsky reprezentant Martin Dahlin im z 3. koša žrebu prisúdil Kosovo.
Slovensko sa s Kosovom ešte dosiaľ nikdy nestretlo. Kosovčania bojujú o premiérovú účasť na veľkom podujatí. Účasť v baráži si zaistili 2. miestom v kvalifikačnej B-skupine, kde zaostali o 3 body za víťazom Švajčiarskom. Kosovo je právoplatným členom FIFA aj UEFA od mája 2016.
Žreb v sídle Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) takisto rozhodol o tom, že v prípade postupu do finále baráže zabojuje slovenský národný tím o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte 31. marca 2026 proti lepšiemu z duelu Turecko - Rumunsko na domácej pôde.
Účasť na MS 2026 si ako víťazi skupín európskej kvalifikácie už zaistili Anglicko, Belgicko, Chorvátsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Škótsko, Španielsko a Švajčiarsko.
MS sú na programe od 11. júna do 19. júla 2026 v celkovo 16 mestách v USA, Kanade a Mexiku. V poradí 23. svetový šampionát privíta premiérovo 48 účastníkov, odohrá sa na ňom 104 zápasov.
Vo štvrtok v Zürichu vyžrebovali aj dvojice interkontinentálnej baráže, v ktorej šesť tímov zabojuje o dve miestenky na MS. Turnaj sa odohrá v mexických mestách Guadalajara a Monterrey od 23. do 31. marca 2026.
Dva najvyššie postavené tímy v rebríčku FIFA — Demokratická republika Kongo a Irak — boli nasadené priamo do finále. Zvyšné štyri tímy - Bolívia, Jamajka, Surinam a Nová Kaledónia - sa predstavia v semifinále.
Žreb baráže európskej kvalifikácie o postup na MS 2026
semifinále:
Taliansko - Severné Írsko
Wales - Bosna a Hercegovina
Ukrajina - Švédsko
Poľsko - Albánsko
Turecko - Rumunsko
Slovensko - Kosovo
Dánsko - Severné Macedónsko
Česko - Írsko
finále:
Wales/Bosna a Hercegovina - Taliansko/Severné Írsko
Ukrajina/Švédsko - Poľsko/Albánsko
Slovensko/Kosovo - Turecko/Rumunsko
Česko/Írsko - Dánsko/Severné Macedónsko
Žreb interkontinentálnej baráže o MS 2026
semifinále:
Nová Kaledónia - Jamajka
Bolívia - Surinam
finále:
Demokratická republika Kongo - Nová Kaledónia/Jamajka
Irak - Bolívia/Surinam