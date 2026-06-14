ONLINE: Švédsko - Tunisko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)

ONLINE PRENOS: Švédsko - Tunisko na MS vo futbale 2026 LIVE

Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 1. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta . Proti sebe nastúpia Švédsko a Tunisko . Zápas sa začne o 04:00. Nominácia Švédska na MS 2026. Brankári: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County) Obrancovia: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund) Stredopoliari: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise) Útočníci: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Bruggy), Benjamin Nygren (Celtic) Nominácia Tuniska na MS 2026. Brankári: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel), Mouhib Chamakh (Club Africain) Obrancovia: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Ali Abdi (Nice), Yan Valery (Young Boys), Mohamed Amine Ben Hamida (ES Tunis), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasımpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir) Stredopoliari: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouanes (Kasımpasa), Ismaël Gharbi (Augsburg), Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin) Útočníci: Elias Achouri (Kodaň), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Machačkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic), Khalil Ayari (PSG), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps)

Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 1. kola skupinovej časti majstrovstiev sveta . Proti sebe nastúpia Švédsko a Tunisko . Zápas sa začne o 04:00. Nominácia Švédska na MS 2026. Brankári: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County) Obrancovia: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund) Stredopoliari: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise) Útočníci: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Bruggy), Benjamin Nygren (Celtic) Nominácia Tuniska na MS 2026. Brankári: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel), Mouhib Chamakh (Club Africain) Obrancovia: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette), Ali Abdi (Nice), Yan Valery (Young Boys), Mohamed Amine Ben Hamida (ES Tunis), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasımpasa), Raed Chikhaoui (US Monastir) Stredopoliari: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich City), Mortadha Ben Ouanes (Kasımpasa), Ismaël Gharbi (Augsburg), Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin) Útočníci: Elias Achouri (Kodaň), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Machačkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic), Khalil Ayari (PSG), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps)

( 0:0, 0:0 )

Tabuľka skupiny F

Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body