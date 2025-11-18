Slovensko bude mať v baráži výhodnejšiu pozíciu. Proti komu môže nastúpiť?

Slovenskí fanúšikovia
Slovenskí fanúšikovia (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. nov 2025 o 23:37
ShareTweet1

Slovenskí reprezentanti budú mať výhodu domáceho prostredia.

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti budú pri žrebe baráže na MS vo futbale 2026 súčasťou 2. koša.

V semifinále sa teda stretnú s jedným zo štvorice Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, ktorí figurujú v 3. koši.

V baráži zabojuje o miestenky na šampionát celkovo 16 tímov. Dvanásť z nich tvoria mužstvá z druhých priečok kvalifikačných skupín, štyri tímy majú miesta na základe hodnotenia v Lige národov 2025/2025.

Výkonnostné koše pred žrebom baráže

Kôš 1: Taliansko, Dánsko, Turecko, Ukrajina

Kôš 2: Poľsko, Wales, Česko, Slovensko

Kôš 3: Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo

Kôš 4: Rumunsko, Švédsko, Severné Macedónsko, Severné Írsko

Tie budú pre potreby žrebu umiestnené do 4. výkonnostného koša, do prvých troch budú mužstvá z druhých pozícií rozdelené podľa umiestnenia v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Zverenci trénera Francesca Calzonu budú mať ako nasadený tím výhodu domáceho prostredia. Žreb baráže sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra v Zürichu.

Barážové zápasy sa odohrajú na jeden pokus. Semifinále je naplánované na 26. marca 2026 a finále vetvy o päť dní neskôr.

Ak chce Slovensko cestovať na majstrovstvá sveta do Kanady, USA a Mexika, musí vyhrať oba zápasy. Nebudú žiadne odvety a v prípade remízy rozhodne predĺženie alebo penalty.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Slovenskí fanúšikovia
Slovenskí fanúšikovia
Slovensko bude mať v baráži výhodnejšiu pozíciu. Proti komu môže nastúpiť?
ut 23:37|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slovensko bude mať v baráži výhodnejšiu pozíciu. Proti komu môže nastúpiť?