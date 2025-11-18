Slovensko bude mať v baráži výhodnejšiu pozíciu. Proti komu môže nastúpiť?

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti budú pri žrebe baráže na MS vo futbale 2026 súčasťou 2. koša.
V semifinále sa teda stretnú s jedným zo štvorice Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, ktorí figurujú v 3. koši.
V baráži zabojuje o miestenky na šampionát celkovo 16 tímov. Dvanásť z nich tvoria mužstvá z druhých priečok kvalifikačných skupín, štyri tímy majú miesta na základe hodnotenia v Lige národov 2025/2025.
Výkonnostné koše pred žrebom baráže
Kôš 1: Taliansko, Dánsko, Turecko, Ukrajina
Kôš 2: Poľsko, Wales, Česko, Slovensko
Kôš 3: Írsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo
Kôš 4: Rumunsko, Švédsko, Severné Macedónsko, Severné Írsko
Tie budú pre potreby žrebu umiestnené do 4. výkonnostného koša, do prvých troch budú mužstvá z druhých pozícií rozdelené podľa umiestnenia v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Zverenci trénera Francesca Calzonu budú mať ako nasadený tím výhodu domáceho prostredia. Žreb baráže sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra v Zürichu.
Barážové zápasy sa odohrajú na jeden pokus. Semifinále je naplánované na 26. marca 2026 a finále vetvy o päť dní neskôr.
Ak chce Slovensko cestovať na majstrovstvá sveta do Kanady, USA a Mexika, musí vyhrať oba zápasy. Nebudú žiadne odvety a v prípade remízy rozhodne predĺženie alebo penalty.