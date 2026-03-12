ONLINE: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (predkolo play-off, 2. zápas)

Hokejisti Hk 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen dnes hrajú 2. zápas predkola play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 3 víťazné zápasy.
ONLINE PRENOS: Hk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen dnes LIVE (hokej, predkolo play-off, 2. zápas, Tipsport liga, štvrtok, NAŽIVO)
Tipsport liga predkolo play-off 2025/2026
12.03.2026 o 18:00
2. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Dnes je na programe druhý zápas osemfinále play-off Tipsport ligy, v ktorom Liptovský Mikuláš hostí Zvolen. Stretnutie sa začína o 18:00.
V prvom zápase išli do vedenia Liptáci zásluhou gólu Robertsona z 26. minúty. V 36. minúte vyrovnal za Zvolen Berger. Duel dospel až do predĺženia, kde najskôr nebol uznaný gól hosťujúcemu Macekovi. O víťazstve domácich rozhodol devätnásť sekúnd pred koncom predĺženia Vankúš. L. Mikuláš tak vyhráva v sérii hranej na tri víťazné zápasy 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.