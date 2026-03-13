Kde sú fanúšikovia? Spišiaci našli identitu, ale trápi ich pohľad na poloprázdne tribúny

Prvý zápas predkola o postup do štvrťfinále play-off Tipsport extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Michalovcami sa skončil v stredu tesným víťazstvom 2:1 pre Duklu.
Druhý duel mal tiež tesný priebeh, ale nakoniec dopadol celkom jasne. Spišiaci zvíťazili 5:0 a vyrovnali stav série na 1:1.
Dokázali to zodpovedným výkonom a trpezlivosťou.
„Som rád, že sme sa vrátili k základom a k našej identite. Opäť sme vyzerali ako my. Boli sme emočne naplno v zápase,“ hovoril spokojný tréner Tommi Hämäläinen.
„Bol to tesný duel, mali sme dobrého súpera a musíme zostať pokorní. Som šťastný za tento výkon. Celých 60 minút sme odohrali trpezlivo a tvrdo sme pracovali.“
Domáci hokejisti získali odmenu za svoj výkon až v tretej tretine, v ktorej strelili štyri góly.
“Potrebovali sme toto víťazstvo ako soľ. Zápas nebol určite taký jednoznačný, ako to naznačuje výsledok,“ hovoril po stretnutí brankár Filip Surák, ktorý si pripísal čisté konto.
„Prvých päť až sedem minút bolo z našej strany cítiť nervozitu. Potom prišla tá správna emócia, ktorá nám v prvom zápase chýbala. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrali.“
Kanonáda v tretej tretine
Víťazný gól strelili Rysi už v prvej tretine. V 14. minúte sa presadil najproduktívnejší hráč mužstva Danick Martel.
Potom však nastalo dlhé obdobie bez gólovej radosti. Najbližší presný zásah prišiel až v 47. minúte a odštartoval kanonádu Spišskej Novej Vsi.
Opäť skóroval Martel a o 38 sekúnd neskôr sa presadil kapitán Dávid Romaňák.
Po šikovnej práci Romana Karaffu dostal puk a efektným blafákom obišiel brankára hostí Glosára a zakončil. Pre netradičného strelca to bol len tretí gól v sezóne.
„Neviem, prečo mi to napadlo. Dostal som nahrávku a zbĺklo mi to v hlave,“ opisoval svoj gól obranca. „Som rád, že sa to podarilo a brankár mi naletel. Som rád hlavne za víťazstvo, lebo to je veľmi cenné.“
V závere prišli ešte dva góly. Oba strelil Matej Giľák.
VIDEO: Zostrih zápasu Spišská Nová Ves - Michalovce
„Síce bolo po 40 minútach len 1:0, ale šancí sme mali oveľa viac. Výborne chytal Glosár. Nedokázali sme sa presadiť a trochu nám chýbalo šťastie. Som rád, že v tretej tretine sa to roztrhlo,“ chválil svoje mužstvo Romaňák.
„Plnili sme všetko, čo sme si povedali. Bola tam emócia, dreli sme za víťazstvom a to sa nám aj podarilo.“
Niektorí chlapci sú labilní
Výsledok 5:0 je pre hostí krutý. V úvode tretej tretiny mali viaceré šance na vyrovnanie, ale nevyužili ani presilovú hru. Práve po nej začala strelecká paráda domácich.
„Napadalo im to tam, ale v play-off je jedno, či vyhráte 1:0 alebo 5:0,“ hovoril obranca Michaloviec Branislav Kubka. „Neriešime to, stav je 1:1. Pred sériou by sme to určite brali, takže je to v poriadku.“
Spišská Nová Ves duel zvládla lepšie. Okrem gólov mala dominanciu aj v strelách, tie ovládla pomerom 41:26.
„Nebol to náš deň. Keď nám to párkrát nevyšlo, ako keby sme si prestali veriť. Bolo 0:1, vôľa tam bola, ale odskakovali nám puky. Boli sme stále v zápase, ale potom sa stali nejaké chyby a dostali sme z toho góly,“ analyzoval prehru tréner Zemplínčanov Erik Čaládi.
„Možno niektorí chalani už nevideli víťazstvo na dosah, aj keď v play-off je všetko možné. Boli zápasy, kde mužstvo otočilo, aj keď prehrávalo 0:3 päť minút do konca, ale dnes to nebol náš zápas.“
V aréne na Spiši bolo cítiť napätie a intenzitu play-off. Viac ako samotný hokej to ukázali šarvátky, ktoré nastali. Rozhodcovia viackrát udelili vzájomné vylúčenia a predčasne sa do šatne pre nešportové správanie poberali Karaffa a Kubka.
„Niektorí chlapci sú veľmi labilní, takže tam veľa netreba,“ hovoril Kubka.
Brankár Spišiakov Surák zase poukázal na to, že v play-off každý skúša, čo môže.
Pôjdeme tam vyhrať, hlási brankár Spišiakov
Napriek dôležitosti zápasu prišlo do Spišskej Novej Vsi len 1811 divákov. Manažér mužstva Richard Rapáč už po prvom dueli vyjadril sklamanie zo slabej diváckej návštevy.
„Akcie, zľavy, energia otočiť sezónu a štadión poloprázdny. Smutný pohľad,“ napísal na sociálnu sieť.
Séria sa teraz za vyrovnaného stavu 1:1 presťahuje do Michaloviec, kde sa v sobotu a nedeľu odohrá tretí a štvrtý zápas série hranej na tri víťazné duely.
Postup do štvrťfinále je lákavý. Spišská Nová Ves by chcela napraviť sklamanie z minulej sezóny, keď po výhre základnej časti podľahla desiatemu Zvolenu. Michalovce minulý rok štvrťfinále ani nehrali a chcú sa vrátiť naspäť do najlepšej osmičky.
Obranca Romaňák po stretnutí naznačil, že Rysi musia hrať podobným spôsobom ako v zápase číslo 2. Kubka z Michaloviec zase nechce, aby Spišiaci diktovali tempo:
„My si pôjdeme svoje, nebudeme na nich pozerať. Budeme sa snažiť hrať svoju hru a budeme veriť, že to vyjde.“
Ani jedno mužstvo netají jasné ambície – postup.
„Pôjdeme tam samozrejme vyhrať,“ dodal sebavedomo brankár Spišskej Novej Vsi Surák.