Banská Bystrica predstavila prvú posilu, angažovala slovenského brankára

Jakub Lackovič
TASR|8. máj 2026 o 18:45
Uplynulú sezónu strávil v Humennom.

Extraligový hokejový klub HC MONACObet Banská Bystrica angažoval pred novou sezónou 26-ročného slovenského brankára Jakuba Lackoviča.

Pod Urpín prichádza po sezóne strávenej v Tipos SHL v Humennom, predtým v najvyššej súťaži ochytal niekoľko stretnutí v drese Nových Zámkov a v uplynulom ročníku aj za Košice. Informovala o tom oficiálna webstránka „baranov“.

Lackovič začínal s kariérou v bratislavskom Ružinove, odkiaľ sa v mladom veku presťahoval do Žiliny.

Z tímu „vlkov“ prešiel do Nových Zámkov, kde zbieral prvé skúsenosti v extralige a pomedzi to striedavo pôsobil v druhej najvyššej súťaži v Považskej Bystrici či Žiari nad Hronom.

Nasledovalo hosťovanie v českom Šumperku a dve sezóny v poľskom GKS Jastrzebie, odkiaľ ešte zamieril aj do francúzskeho Rouenu.

V lete 2025 nasledoval návrat na Slovensko, kde si ho upísalo Humenné. V uplynulej sezóne pomohol Humenčanom k druhému miestu v základnej časti Tipos SHL, na čo nadviazal výkonmi v play off. S tímom dokráčal až do baráže, kde však jeho tím nestačil na dvojicu extraligistov.

Michal Chovan
