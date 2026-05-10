Slovan našiel náhradu za fínskeho brankára. Zlanáril oporu z tímu rivala

Novou posilou hokejového klubu HC Slovan Bratislava sa stal brankár Julian Junca. Dvadsaťosemročný francúzsky reprezentant podpísal s vicemajstrom zmluvu na najbližšiu sezónu 2026/27.
Slovan po odchode fínskeho brankára Henriho Kiviaha angažoval Juncu, ktorý dobre pozná najvyššiu slovenskú súťaž.
Odchytal v nej uplynulé dve sezóny, najprv v drese Dukly Michalovce a v minulom ročníku v Dukle Trenčín. Od novej sezóny bude súčasťou brankárskeho triumvirátu Slovana spolu s Jaroslavom Janusom a Patrikom Andrisíkom.
„Som hrdý, že sa môžem pridať ku klubu ako je HC Slovan Bratislava a teším sa na túto novú výzvu. Už sa neviem dočkať štartu novej sezóny. Odovzdám pre tento klub maximum,“ uviedol pre klubový web.
Junca je držiteľ dvojitého francúzskeho a španielskeho občianstva, hokejovo vyrastal v mládežníckom tímu CG Puigcerda v Katalánsku.
Do najvyššej francúzskej ligy Magnus prešiel už v sedemnástich rokoch v drese Brianconu, neskôr chytal za Grenoble, Bordeaux a Gap, v ktorého drese získal v roku 2023 Jean-Ferrand Trophy pre najlepšieho brankára sezóny. Sezónu 2023/24 strávil v zámorí v tímoch Tulsa Oilers v ECHL a Chicago Wolves v AHL.
Počas uplynulých dvoch sezón patril medzi štatisticky najlepších brankárov Tipsport ligy, v tej uplynulej odchytal za Trenčín 28 duelov v základnej časti s priemerom 2,54 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zásahov 92,5 percenta. Ďalších sedem stretnutí si pripísal v baráži o udržanie.
Junca má aj bohaté skúsenosti z medzinárodnej scény, Francúzsko reprezentoval na troch majstrovstvách sveta a naposledy na olympijskom turnaji v Miláne. Celkovo odohral v národnom drese 38 zápasov.
„Julian prichádza do Slovana po dvoch vydarených sezónach v našej najvyššej súťaži. Je to vysoký, kompaktný a zároveň rýchly brankár. Má skúsenosti zo zámoria, ako aj z medzinárodnej scény.
Musím povedať, že proti nám - či už v drese Michaloviec alebo Trenčína - vždy chytal fantasticky. Aj preto sme radi, že od novej sezóny bude ukazovať svoje prednosti na našej strane a v našom drese,“ povedal k príchodu Juncu generálny manažér „belasých“ Lukáš Havlíček.