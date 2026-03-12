Liptáci sa rázne priblížili k postupu ďalej. Zvolen nedokázal streliť ani jeden gól

Tipsport liga - predkolo play-off, 2. zápas
HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Góly: 4. Podolinský (Flood, Vojtech), 16. Záborský (Cormier, Farren), 22. Farren, 41. Farren (Robertson, Záborský), 57. Ferkodič (Cormier, Sukeľ).
Rozhodcovia: Orolin, Výleta - Hercog, Tomáš, vylúčení: 5:9 na 2 min., navyše Mandolese DKZ za napádanie rozhodcov, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 1198
Liptovský Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Kozák, Jendroľ, Flood, F. Fekiač, Lalík, Kalousek, Kadlubiak - Ferkodič, Cormier, Sukeľ - Vojtech, Tritt, Farren - Podolinský, Uhrík, Záborský - Šandor, Vankúš, Nespala
Zvolen: Mandolese (41. Brezáni) - Fairbrother, Kobolka, Berger, Golian, Pišoja, Valach - Hecl, Zuzin, Marcinek - Jääskeläinen, Cassels, Durandeau - Kudrna, Macek, Lunter - V. Fekiač, Šramaty, Kowalczyk
/stav série: 2:0/
Hokejisti Liptovského Mikuláša uspeli aj v druhom domácom zápase predkola play off Tipsport ligy.
Vo štvrtok vyhrali nad HKM Zvolen jednoznačne 5:0 a v sérii hranej na tri víťazné stretnutia vedú 2:0. Séria sa presúva do Zvolena, tretí duel je na programe v sobotu o 17.00 h.
Liptáci od úvodu jasne mierili za víťazstvom, v 4. minúte sa ujali vedenia zásluhou teču Podolinského a hneď na to mohol zvýšiť Sukeľ, ktorý trafil konštrukciu bránky.
Na 2:0 upravil v 16. minúte Záborský a na začiatku druhej časti strelil tretí gól domácich z úniku Farren, ktorý potrestal chybu Bergera na útočnej modrej. Do tretej tretiny už nenastúpil v bránke Zvolena Mandolese, ktorého nahradil Brezáni.
Aj on však ešte dvakrát inkasoval, triumf 5:0 spečatil v 57. minúte Ferkodič. Tri góly strelili domáci hráči v presilových hrách, Michael Farren sa na výhre Mikuláša podieľal dvoma gólmi a asistenciou. Brankár Aleksi Lebedeff vychytal čisté konto, keď si pripísal 22 úspešných zákrokov.
