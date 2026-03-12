ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (predkolo play-off, 2. zápas)

Hokejisti HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Michalovce dnes hrajú 2. zápas predkola play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 3 víťazné zápasy.
ONLINE PRENOS: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce dnes LIVE (hokej, predkolo play-off, 2. zápas, Tipsport liga, štvrtok, NAŽIVO)
Tipsport liga predkolo play-off 2025/2026
12.03.2026 o 17:30
2. kolo
Spišská N. Ves
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Hronský, Žák – Gegáň, Tichý.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 2. zápasu predkola play-off medzi HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Michalovce.
Michalovčania včera vyhrali 2:1 a ujali sa tak vedenia v sérii. Dnes tak budú mať možnosť pripísať si aj druhý bod. Podarí sa Spišiakom vyrovnať sériu alebo sa séria presunie do Michaloviec za stavu 2:0 pre Zemplínčanov?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.