Slovan hral u treťoligistu v plnej sile. Dovolí Weiss hráčom pivo po zápase?

KOŠICE. „Do Košíc cestujeme s hráčmi z prvého tímu,“ hovoril pred zápasom asistent trénera Slovana Boris Kitka. To, čo Bratislavčania avizovali, aj splnili.

Ani on nebral zápas na ľahkú váhu. Väčšinu priebehu prestál v technickej zóne a hráčov burcoval aj pri štvorgólovom vedení. Napriek tomu po zápase konštatoval: „Dnes ma hráči nechali si oddýchnuť.“

„To sú moje zápasy. Ide mi to v nich,“ usmieval sa pred novinármi.

„Dnes to bol môj deň. Snažili sme sa byť koncentrovaní a vedeli sme, že musíme veľa strieľať,“ vravel Dražič, ktorý sa strelecky presadil aj v treťom pohárovom vystúpení Slovana v prebiehajúcej sezóne.

„Dejan sa od prípravy zlepšoval. Mal som s ním pohovor, je výborne fyzicky i bežecky pripravený. Taký výkon si predstavujem u hráča, ktorý sa tlačí do základnej zostavy,“ vyhlásil.

„Som trošku sklamaný. Bolo to z môjho pohľadu celkom hrateľné, aj keď výsledok tak nevyzerá,“ vravel ďalší košický hráč s ligovou minulosťou Ľubomír Korijkov.

Kým v prvom polčase domácich zväzoval prílišný rešpekt, výsledkovo sa držali. Akonáhle však cez polčas nadobudli pocit, že so súperom sa dá hrať, inkasovali rýchle góly.

„Prehra 0:5 sa zdá byť trochu krutá, ale myslím, že sme odohrali celkom dobrý zápas. Ak by sme do druhého polčasu nevstúpili ľahkovážne, výsledok mohol byť iný,“ zamyslel sa stopér Slávie TU Košice Ladislav Šosták.

„Nemáme toľko nabehané, tretia liga nemá až takú úroveň. Ja ako stopér behám na malej ploche, ale bolo vidieť, že viacerí naši hráči už nevládzu,“ priznal Korijkov, ktorý si pohoršil internú bilanciu so Slovanom.

Mohol ostať, v robote si nadbehol

Hrať proti historicky najúspešnejšiemu slovenskému klubu bola pre treťoligistu veľká vec.

„Každý z chlapcov si splnil sen. Niektorí to snáď ešte dotiahnu vysoko, ja už asi nie,“ zasmial sa Šosták, bývalý hráč Bardejova i Michaloviec.

Kvôli trestu v korupčnej afére futbal takmer dva roky nehral a v súčasnosti sa mu venuje popri podnikaní s realitami. Keďže ide o flexibilnú prácu, jej gro si nadbehol v úvode týždňa. Po zápase sa preto domov ponáhľať nemusel.

„Dnes si to môžem dovoliť, robota zajtra počká. Je to niečo iné než profesionálny futbal. Teraz je to už voľnejšie a najmä o partii,“ priznal Šosták.