Berú si dovolenky, pre niektorých je to vrchol kariéry. Do Košíc príde Slovan

Každý dúfal, že sa nezraní

„Nálada bola výborná už po žrebe. Čakali sme, kedy to príde a každý dúfal, že sa nezraní. Slovan je najväčší slovenský klub a v posledných rokoch to aj ukazuje,“ vraví Vilčko.

„Je to nielen najväčší zápas v krátkej histórii klubu, ale aj sviatok pre Košičanov. Niektorí naši skúsenejší hráči už proti Slovanu hrali, pre iných to bude vrchol kariéry,“ pridáva Chovaník.

„A najviac to, ak by sme uhrali remízu. Penalty by potom boli lotéria,“ skonštatoval.

Pred dvoma rokmi už Slávia TU jedného fortunaligistu v pohári šokovala. Ešte ako štvrtoligista vyradila v rozstrele Michalovce. Boli pri tom viacerí hráči súčasného kádra. Vrátane Petra Vilčka.

„Ak by sme to zopakovali aj teraz, bolo by to neuveriteľné. Šanca, že sa nám to podarí, je asi mizivá, ale pri dávke šťastia ktovie. Najväčším zadosťučinením pre nás bude, keď nám ľudia po zápase zatlieskajú,“ vyhlásil košický kapitán.

„Prémie vypísané zatiaľ nemáme. Uvidíme pred zápasom. Možno nás niečím pošteklia,“ doplnil s úsmevom.