Nebude chýbať ani obľúbený Angličan. Pozrite si zloženie prestížnej Premier League of Darts

    Do súťaže sa automaticky dostali štyria najlepší hráči podľa rebríčka Order of Merit.

    V minulých rokoch bolo zrejmé, že po skončení majstrovstiev sveta v šípkach sa diváci dozvedeli aj zloženie prestížnej Premier League of Darts.

    Tentokrát však museli čakať dva dni navyše a dočkali sa. Ako to už býva zvykom, osem hráčov si zmeria sily počas šestnástich štvrtkových večerov.

    Do súťaže sa automaticky dostali štyria najlepší hráči podľa rebríčka Order of Merit - Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen a Michael van Gerwen.

    Štvoricu ďalších vyberala organizácia PDC. Napokon sa rozhodla, že do prestížnej súťaže nominuje Jonnyho Claytona, Stephena Buntinga, Josha Rocka a Gerwyna Pricea.

