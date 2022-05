Svojpomocne postavili nové ihrisko. Dedina zo Záhoria je raritou a chystá prekvapenie

„Na dedine svojpomocne postaviť nový štadión? Je to veľká rarita. Sme radi, že to ľudia ocenili a podporujú nás. Veľkú zásluhu na vybudovaní areálu má bývalý starosta Rudolf Polák,“ dodal.

Futbal v Štefanove bol na ústupe. Vedenia klubu sa však chytili zanietení ľudia, ktorí ho vytiahli z ôsmej do siedmej a neskôr premiérovo do šiestej najvyššej súťaže.

„Vo víťaznej sezóne sa tímu ujal môj kamarát Miroslav Ovečka. Je to asi jediný tréner v okolí, ktorý za svoju prácu nezobral ani euro. Svoju prácu robil srdcom a aj vďaka nemu sme dosiahli veľký úspech,“ prezradil.

Po premiérovom postupe do šiestej ligy vypukli v obci s 1 700 obyvateľmi oslavy. Nechýbali šampanské a cenná trofej.

„Jednu chvíľu sa pomaly nehralo. Vrhli sme sa však do práce a začali robiť veci lepšie. Veľká vďaka patrí odchovancom, ktorí sa vrátili do nášho klubu,“ zaspomínal Hrica.

„Aktuálne nemáme extra výsledky, ale to nevadí. Nasadzujeme do zostavy mladých hráčov, ktorým chvíľu potrvá, kým sa adaptujú na mužský futbal,“ tvrdí.

V Štefanove hrajú futbalisti bez nároku na honorár. „Najesť a vypiť dostanú všetci, ale razíme teóriu, že peniaze do dedinského futbalu nepatria. A chceme sa tým riadiť aj naďalej,“ uviedol Hrica, ktorého najviac teší mládež.

Cez víkend zdolal Štefanov na svojom trávniku Popudinské Močidľany vysoko 7:1. Šiestimi gólmi sa blysol len 17-ročný Jakub Tomašovič.

„Z gólov mal veľkú radosť. Už po piatom sme na neho kričali, aby si išiel oddýchnuť. No on za žiadnu cenu nechcel striedať. Stále bojoval a mal veľkú chuť. Ak bude na sebe poctivo pracovať, môže to dotiahnuť ďaleko,“ uviedol.

Chystajú benefičný zápas

Tomašovič hrával v mládežníckych kategóriách za FK Senica.

„Je to veľký talent, no pred časom od futbalu upustil. Aktuálne však chytá druhý dych a uvidíme, ako sa mu bude dariť. Prajem mu len to najlepšie,“ dodal

V letných mesiacoch plánuje ŠFK Štefanov benefičný zápas, z ktorého výťažok pôjde vernému fanúšikovi klubu.

„Obaja jeho synovia sú na vozíku, preto mu chceme pomôcť. Peniažky zo vstupného, tomboly i bufetu venujeme jeho rodine,“ prezradil.