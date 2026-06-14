    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina H
    Atlanta
    18:00
    Kapverdy
    Kapverdy

    Španieli šetria najväčší klenot. Yamal bude v prvom zápase sedieť na lavičke

    Lamine Yamal
    Lamine Yamal (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. jún 2026 o 23:22
    ShareTweet0

    Náhradníkom bude aj Nico Williams.

    Futbalisti Španielska vstúpia na MS 2026 bez svojej mladej hviezdy Lamina Yamala v základnej zostave.

    ﻿Potvrdil to tréner Luis de la Fuente pred pondelňajším úvodným zápasom H-skupiny proti Kapverdám (18.00 SELČ).

    „Dobrou správou je, že Lamine je veľmi dobre pripravený. Je vo výbornej forme a kvalitne trénuje. Je k dispozícii, ale nenastúpi od začiatku zápasu,“ uviedol 64-ročný kouč podľa DPA.

    Rovnaká situácia sa týka aj krídelníka Nica Williamsa. O prípadnom nasadení oboch hráčov počas stretnutia rozhodne až podľa jeho priebehu.

    Osemnásťročný krídelník Barcelony sa zotavoval zo svalového zranenia ľavého stehna, ktoré utrpel v závere klubovej sezóny.

    „Je pripravený hrať bez akýchkoľvek komplikácií. Ak by to tak nebolo, nesedel by ani na lavičke,“ dodal španielsky kouč na adresu Yamala.

    De la Fuente na tlačovej konferencii vyzdvihol kvality afrického súpera. „Takticky sú veľmi dobre organizovaní, majú rýchlych a fyzicky silných hráčov. Môžu byť jedným z prekvapení turnaja. Aj keď vyhráme, bude to náročný boj. Kto si myslí, že nás čaká jednoduchý zápas, mýli sa,“ zdôraznil španielsky tréner.

    Program Španielska na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara

    Tabuľka skupiny H na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KapverdyKapverdyCPV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UruguajUruguajURY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fotka zo zápasu Slovan - Trnava.
    Fotka zo zápasu Slovan - Trnava.
    Slovan začína prípravu s novým trénerom, štartuje aj Trnava. Športový program na dnes (15. jún)
    dnes 00:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fotka zo zápasu Slovan - Trnava.
    Fotka zo zápasu Slovan - Trnava.
    Slovan začína prípravu s novým trénerom, štartuje aj Trnava. Športový program na dnes (15. jún)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Španieli šetria najväčší klenot. Yamal bude v prvom zápase sedieť na lavičke