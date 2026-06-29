Saudská Arábia vypadla zo skupiny. Šéf zväzu prevzal zodpovednosť a rezignoval

Po vyradení futbalistov Saudskej Arábie z majstrovstiev sveta rezignoval na svoju funkciu predseda tamojšieho futbalového zväzu Jásir Misehal.
Všetky dôležité informácie o MS vo futbale 2026
Reprezentácia blízkovýchodnej krajiny obsadila s dvoma bodmi poslednú priečku v Skupine H, do play off Saudi neprešli po šiesty raz za sebou.
Zatiaľ sa im to podarilo iba pri ich prvej účasti na šampionáte v roku 1994. Svoje rozhodnutie Misehal oznámil na sociálnych sieťach.
"Nepostup národného tímu do ďalšej fázy majstrovstiev sveta je výsledok, ktorý nenapĺňa naše ambície," napísal Misehal.
"Za toto zlyhanie preberám plnú zodpovednosť. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí dúfali, že náš tím uvidí v lepšej pozícii.
Som presvedčený, že prevzatie zodpovednosti znamená uvoľniť cestu pre novú éru, preto som sa rozhodol nepokračovať vo funkcii do konca svojho súčasného funkčného obdobia, "dodal funkcionár, ktorý stál na čele zväzu sedem rokov.
Tím monarchie z Arabského polostrova, ktorá v posledných rokoch do futbalu mohutne investovala, v skupine strelil jediný gól pri remíze 1:1 s Uruguajom.
Potom prehral s európskymi šampiónmi zo Španielska 0:4, na záver sa rozišiel bez gólov s nováčikom z Kapverd.