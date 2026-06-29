    Saudská Arábia vypadla zo skupiny. Šéf zväzu prevzal zodpovednosť a rezignoval

    Fanúšikovia Saudskej Arábie počas zápasu H-skupiny Španielsko – Saudská Arábia
    Fanúšikovia Saudskej Arábie počas zápasu H-skupiny Španielsko – Saudská Arábia (Autor: TASR/AP)
    ČTK|29. jún 2026 o 11:22
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    Saudská Arábia postúpila do play off MS naposledy v roku 1994, pri svojej historicky prvej účasti na šampionáte.

    Po vyradení futbalistov Saudskej Arábie z majstrovstiev sveta rezignoval na svoju funkciu predseda tamojšieho futbalového zväzu Jásir Misehal.

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    Reprezentácia blízkovýchodnej krajiny obsadila s dvoma bodmi poslednú priečku v Skupine H, do play off Saudi neprešli po šiesty raz za sebou.

    Zatiaľ sa im to podarilo iba pri ich prvej účasti na šampionáte v roku 1994. Svoje rozhodnutie Misehal oznámil na sociálnych sieťach.

    "Nepostup národného tímu do ďalšej fázy majstrovstiev sveta je výsledok, ktorý nenapĺňa naše ambície," napísal Misehal.

    "Za toto zlyhanie preberám plnú zodpovednosť. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí dúfali, že náš tím uvidí v lepšej pozícii.

    Som presvedčený, že prevzatie zodpovednosti znamená uvoľniť cestu pre novú éru, preto som sa rozhodol nepokračovať vo funkcii do konca svojho súčasného funkčného obdobia, "dodal funkcionár, ktorý stál na čele zväzu sedem rokov.

    Tím monarchie z Arabského polostrova, ktorá v posledných rokoch do futbalu mohutne investovala, v skupine strelil jediný gól pri remíze 1:1 s Uruguajom.

    Potom prehral s európskymi šampiónmi zo Španielska 0:4, na záver sa rozišiel bez gólov s nováčikom z Kapverd.

    Zápasy Saudskej Arábie na MS vo futbale 2026

    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    1 - 1
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    4 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    0 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Saudská Arábia vypadla zo skupiny. Šéf zväzu prevzal zodpovednosť a rezignoval