ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Pafos FC dnes, prípravný zápas 2026 LIVE

Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia vo štvrtok na Tehelnom poli proti Pafosu FC v prípravnom zápase pred novou sezónou.
Cyperský pohárový víťaz z roku 2025 a minuloročný účastník Ligy majstrov je kvalitným testom, v kádri nájdeme aj niekdajšieho obrancu Chelsea, PSG a Arsenalu Davida Luiza.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - Pafos FC dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2025/2026
16.07.2026 o 18:15
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pafos
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:15.