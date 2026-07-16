ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Pafos FC dnes, prípravný zápas 2026 LIVE

ŠK Slovan Bratislava - Pafos FC: Online prenos z prípravného zápasu.
ŠK Slovan Bratislava - Pafos FC: Online prenos z prípravného zápasu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|16. júl 2026 o 15:15
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z prípravného zápasu: ŠK Slovan Bratislava - Pafos FC.

Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia vo štvrtok na Tehelnom poli proti Pafosu FC v prípravnom zápase pred novou sezónou.

﻿Cyperský pohárový víťaz z roku 2025 a minuloročný účastník Ligy majstrov je kvalitným testom, v kádri nájdeme aj niekdajšieho obrancu Chelsea, PSG a Arsenalu Davida Luiza. 

Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - Pafos FC dnes (futbal, prípravný zápas, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)

Prípravný zápas  2025/2026
16.07.2026 o 18:15
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pafos
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:15.



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