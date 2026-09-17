    Slovenskí šachisti vyhrali aj druhý zápas na olympiáde, zdolali Ekvádor

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber (Autor: TASR)
    TASR|17. sep 2026 o 19:47
    ShareTweet0

    V poradí družstiev sú v najlepšej dvadsiatke.

    Slovenskí šachisti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na 46. ročníku Šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande, keď si vo štvrtok poradili s Ekvádorom 3:1.

    Samir Sahidi, Juraj Druska aj Filip Haring vyhrali svoje duely 2. kola, prehru si pripísal len Jerguš Pecháč. V poradí družstiev v kategórii open (muži) patrí Slovákom priebežne 19. miesto.

    Menej sa darilo Slovenkám, ktoré v 2. kole nestačili na hráčky Tadžikistanu, podľahli im 1,5:2,5.

    Lucia Ševčíková, Eva Repková a Ema Walterová uhrali so svojimi súperkami remízy, jedinú prehru utrpela Viktória Nadzamová, ktorá nestačila na Ruchšonu Sajdovovú. V celkovom poradí figurujú slovenské reprezentantky na 49. priečke.

    Šachová olympiáda

    muži:

    Ekvádor - Slovensko 1:3

    Kevin Noboa Silva - Jerguš Pecháč 1:0

    Christopher Leonel Garzon Zapatanga - Samir Sahidi 0:1

    Eddy Ernesto Enrique Hernandez - Juraj Druska 0:1

    Alberto Santos Flores - Filip Haring 0:1

    celkové poradie po 2. kole:

    1. Poľsko, Chorvátsko, Litva, Bielorusko a Island, ..., 19. SLOVENSKO

    ženy:

    Tadžikistan - Slovensko 2,5:1,5

    Marvorij Nasriddinzodová - Lucia Ševčíková 0,5:0,5

    Nadežda Antonovová - Eva Repková 0,5:0,5

    Ruchšona Sajdovová - Viktória Nadzamová 1:0

    Nozanin Machmudovová - Ema Walterová 0,5:0,5

    celkové poradie po 2. kole:

    1. USA, Ukrajina, Azerbajdžan, ..., 49. SLOVENSKO

    Šach

      Šach, ilustračná fotografia.
      Šach, ilustračná fotografia.
      Pred sto rokmi v Košiciach padol rekord. Šachista nevidel figúrky a predsa vyhrával
      29.01.2021
      Nachádzate sa tu:
      Aktuálne témy»Šach»Slovenskí šachisti vyhrali aj druhý zápas na olympiáde, zdolali Ekvádor