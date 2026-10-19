Voda na Weissov mlyn a Komárno zatiaľ ako Rážov multinožík z Wishu (tréneroviny)

Jedenáste kolo malo potenciál patriť medzi najzaujímavejšie. Derby, východniarske derby, súboj prvého s druhým, stredoslovenské derby a k tomu dva zápasy slepého s hluchonemým.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Celé to navyše okorenila konferencia SFZ s výrokom Arpáda Benoviča. Náš najvyšší futbalový orgán znovu dokázal, že sa síce môžeš chovať ako absolútny primitív, ale stačí, ak ti na druhý deň niekto napíše ospravedlnenie a všetko je v poriadku.
FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:3
16 541 divákov
Ako to už v lige býva, Spartak to doma na Slovan absolútne nevie. Prvé derby v sezóne bolo vypredané, ale ovládli ho hostia. Yaya Toure pred zápasom vytiahol príručku Vlada Weissa a Slovan počas celého zápasu robil to, čo mu ide najlepšie. Čakal na chyby súpera a trestal ich tak, ako je sám trestaný v Lige majstrov.
Ak sa v Slovane rozdávajú prémie aj za druhé asistencie, na Tehelnom poli by sa mal v pondelok hlásiť Moistrapishvili s Azangom. Čo je ale pre defenzívu Trnavy horšie, navždy sa zapíše do análov tým, že proti nej skóroval Adam Griger. To je ako keby vás v Scrabble porazil Attila Végh.
Ale teda po poriadku. Spartak začal aktívne a chcel na Slovan tlačiť. Všetko to bolo na oko pekné až do momentu, kým sa dostal za polovicu ihriska a zistil, že tade to nepôjde.
Slovan vedel, z vlastnej skúsenosti, že stačí v strede ihriska získavať loptu a potom sa to už vezie, ako keď Fico zvolá dôchodcov do kulturáku
VIDEO: Zostrih zápasu Trnava - Slovan
19. minúta, strata lopty v strede poľa, Camarova prešľapovačka, spätný pas na Ibrahima a ten so šťastím otvoril skóre. Trnava sa ešte nevzdala, ale v útoku to bolo také všelijaké. Záchranou mohol byť Laušičov center na Khorkhelliho, ale ten hlavičkoval rovno na Takáča.
Zápas zlomil v 34. minúte Azango. Cez stred poľa chcel preniesť hru k západnej tribúne, načapoval to rovno 10 metrov od neho stojacemu Tigranovi a ten vysunul Grigera. 0:2. Ani vo VAR vozidle neverili, že sa toto udialo.
Asi jedinú poriadnu šancu mal Spartak v 70. minúte, keď Kudlička našiel pred bránkou Bukovského. Menovec odborníka na zdravú výživu a nutričnú hodnotu všetkých druhov orieškov ale v páde znovu nechal vyniknúť Takáča.
A tak sa trestalo. Bajričov nákop z polovice, tri prehraté súboje domácej obrany a na konci rozprávky bol znovu Ibrahim. Ono počas celého druhého polčasu si to Slovan užíval.
Hru kontroloval, nikam sa neponáhľal a hlavne v druhom polčase to bol zápas, ktorý by odkoučoval naraz na obidvoch stranách aj samotný Arpád Benovič.
MŠK Žilina - FK DAC Dunajská Streda 2:3
3 063 divákov
Ak dnes niekto hľadá dobrý zápas, súboj týchto dvoch tímov je niečo ako svojho času Trenčín - Žilina v časoch, keď medzi nimi rotoval Guľa so Ševelom.
DAC bol pod tlakom toho, že mu Slovan z náskoku stiahne tri body a v Žiline to zvládol na výbornú. Aj keď teda v druhej polovici prvého polčasu to nevyzeralo na prechádzku žilinskou promenádou.
Domáci klub tento zápas poňal ako súboj generácií. Bolo to asi jediný krát, čo pán Antošík pustil na ihrisko toľko ľudí na tridsať rokov. A po tomto zápase, ak teda predpokladáme, že DAC zvládne svoju dohrávku, má klub sponzorujúci dlhé roky Slovnaft Cup, náskok na Trnavu so Žilinou už osem bodov.
To bude umenie pokaziť aj pre klub, ktorý by z tohto umenia mohol otvoriť ročne 1-2 výstavy.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Dunajská Streda
Prvý polčas mal dve polovice. Dalo by sa povedať aj to, že mal tri tretiny a štyri štvrtiny. Ale teda tie dve polovice ho charakterizujú lepšie. DAC vyzeral, ako keby chcel pokračovať v šikane, s ktorou zvládol zápas v Michalovciach. Aj sa mu to darilo.
Po centri znovu výborného Owusuho si lopta našla Trusu. Celé to vzišlo zo zlej rozohrávky domácich, ktorým Gagua v strede zobral loptu, rozohral ju do šírky a Šípoš ťahal loptu zo sita.
O 2 minúty dokázal Ramadan, že v tejto lige ho vie zastaviť iba pokuta od disciplinárky. Loptu vyviezol asi 40 metrov, z krídla sa prekľučkoval na stred, na krídle našiel Owusuho a tento skúšal na Trusu z reprízy. Lenže potom hostia stratili rovnako loptu v strede poľa a unikajúceho Faška zatiahol Trontejl. Priamy kop napálil Bzdyl na Felipeho, ale pri dorážke bol prvý Homet.
A to nemuselo byť všetko. Žiline narástli krídla, pridala na agresivite a pred polčasom vyšlo napádanie Roginičovi. Získal loptu pre Faška, ten našiel Hometa, ale to by asi Španiel chcel od života veľa. Už môže ďakovať tomu, že žije v meste so zrekonštruovanou vlakovou stanicou a vlakmi zadarmo.
Cez polčas poslal Klaus Csóku za Modesta a tomu trvalo asi 3 minúty, kým sa dostal do brejku. Zoči-voči Šipošovi upravil na 1:2. Toto bolo bránenie, ktoré si obrana šošonov nedá do pamätníčka.
Jeden ľavý bek zahviezdil, druhého to čakalo o pár minút. Žilina pekne kombinovala a vychádzala z pressingu a jedna takáto akcia skončila odkopnutá na nohe Bariho. Ten sa prekľučoval medzi obrancami a Felipe už nestihol spadnúť na zem.
Od toho momentu Žilina súpera zatvorila, ale obstreľovanie neprinieslo ovocie. Až sa na druhej strane dostal k lopte Ramadan, pripravil si pozíciu a bolo 2:3. V druhom polčase sme videli na každej strane šančí, že by z toho v Ružomberku mali radosť na tri mesiace a vyrovnanie mal na hlave ešte Mišo Faško.
MFK Dukla Banská Bystrica - FK Železiarne Podbrezová 1:0
1 582 divákov
Súťaž o trofej Ružomberok mesiaca ide do finále a na víťazstvo v nej kandiduje aj Dukla. Pretože rovnako ako pred týždňom, aj v nedeľu utrpela víťazstvo, ktoré ak definujeme slovom šťastné, je to slabé.
Za 2 týždne je to 6 bodov do tabuľky, s ktorými ešte v 89. minúte zápasov nikto nepočítal. Zima na atletickom ovále bude pravdepodobne pokojná, keď si človek predstaví, v akom stave sa s klubom lúčil Juraj Yayarábek.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Banská Bystrica - Podbrezová
Podbrezová môže narozdiel od minulého víkendu, kedy doma proti Trnave stratila nádej na body už do polčasu, túto stratu ľutovať. Do polčasu domácich nepustili sa ani napiť pri postrannej čiare a Robo Polievka si mohol na priľahlom ovále zlepšovať osobák v štyristovke. Ale ani hostia sa napriek prevahe nemohli tešiť z nejakých čistých góloviek.
Druhý polčas otvoril Polievkov únik a domáci kanonieri sa postupne predstavili divákom pri Voyo obrazovkách. Arevalo centroval na hlavu Miša Ďuriša a v tretej peknej šanci sa ocitol znovu Polievka. A tak prišiel trest na druhej strane. Teda najprv prišiel, potom aj odišiel.
Kováčik svojou strieľanou prihrávkou na Momoha rozosmutnil Štiavničky. Na šťastie pre domácich bol strelec hostí v ofsajde.
A tak sa Kováčik, podobne ako jeho menovec, ktorý systematicky robí všetko pre to, aby zničil slovenský futbal, musel pozerať na to, ako Dukle tri body po rohu vystrelil Bakaľa.
V 90. minúte to bolí dvojnásobne. Presne ako ísť k nezazmluvnenému zubárovi a dať si trhať zub múdrosti bez anestézy.
MFK Zemplín Michalovce - FC Košice 1:1
1 823 divákov
Martin Koscelník zobral svoj návrat domov na Zemplín naozaj vo veľkom a vyzerá to tak, že sa klubom dohodol na polovičnom úväzku.
Pri svojom obnovenom debute totiž videl červenú v zápase proti Trenčínu, minulé kolo bol naspäť a teraz si zase trochu oddýchne. Niekto si vie urobiť reprezentačnú prestávku aj bez toho, aby bol nominovaný.
Na derby sa diváci tešili a v prvom polčase si ho užila hlavne partička pri VARe. Debutujúci rozhodca Fúsek strávil pri monitore toľko času, že mu do konca dňa telefón zablokoval sociálne siete.
Najprv riešil faul Koscelníka, ktorého šľapák znamenal priamu červenú. Aby o pár minút neskôr našiel v šestnástke nastrelenú ruku. Z penalty prepálil Jakubecha Maraš a Sparta Košice išla do vedenia.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Košice
Znovu sa tak opakovala neobľúbená situácia, že mužstvo vo vedení hralo v presilovke. A slovami elektronickej ceruzky, Kóša s Lichým na modrej čiare stratili loptu a do brejku unikal Mashike. Obhodil si Kiru a bolo 1:1.
V druhom polčase už robili domáci všetko pre to, aby bod v oslabovke udržali. Marašove šance likvidoval Jakubech a ak by bolo treba, prepíše Tóno Šoltis na mesto Košice aj polovicu Zemplínskej Šíravy. Nakoniec mohol rozhodnúť aj debutujúci Japonec Seguchi, ale Michalovce si ten bod nakoniec poctivo ukopali.
MFK Skalica - AS Trenčín 0:2
463 divákov
Trenčín dokázal neuveriteľnú vec, s tromi bodmi zo Skalice asi nepočítal pred zápasom nikto. Ale taktika všetky lopty na Soaresa sa nemení bez ohľadu na to, kto sedí na trénerskej lavičke. A tak svojmu krídelníkovi môže okopané nohy bozkávať aj nový tréner Marek Ďanovský.
VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Trenčín
Domáce publikum si ulahodilo remízou proti Slovanu a tento víkend si povedalo, že v najlepšom treba znovu skončiť. Tí, ktorí prišli, videli už v siedmej minúte, ako si Soares zabicykloval okolo Sama Suľu. Ten mu strčil nohu do kolesa a pískala sa penalta. Junas síce smer Mikulajovej penalty netrafil, ale ako hovorí Jano Mucha po penaltách v Slovnaft cupe, penalta sa dá len zle kopnúť, že?
No a zle to vôbec netrafil v 13. minúte Soares, keď asi z 30 metrov poslal Junasovi takú bombu, že ani lavička hostí neverila tomu, čo práve videla. A to videli aj Vozinhove začiatky v klube.
Skalici nemožno uprieť to, že by sa po prvých 20 minútach, v ktorých jej hráči pôsobili ako keby s Trenčanmi hrali bago, len teda oni behali v strede a Trenčania hrali futbal, nezlepšili svoj výkon. To nie, ale rovnako ako Spartak proti Slovanu, aj tu v tej poslednej tretine ihriska prišlo k tomu, že lopta hráčom v ich behu viac zavadzala, ako by robila radosť.
KFC Komárno - MFK Ružomberok 0:1
2 331 divákov
Súboj posledných mužstiev s výhrou hostí znamená, že v Komárne bude horúci záver roka. V tom teple možno ešte aj porastú melóny. KFC je stále jediným klubom bez výhry v lige a vyzerá to tak, že sa na ňom podpísalo viacročné pôsobobenie vo ViOn Aréne.
A to vieme veľmi dobre, čo tento vírus spôsobuje. Hráte síce pomerne pekný futbal, aj vyzerá, že viete, čo by ste chceli hrať, len tie body teda nenaskakujú.
KFC nezačalo zle. Masarykova strela Krajčírikovi prekĺzla pod telom, ale Ivan ju ešte stihol. Stihol zakročiť aj proti Krčíkovi, ktorý sa vybral na výlet korunami stromov obrany hostí. No lenže Ružomberok je už znova tým Ružomberkom, aký poznáme. Teraz dokonca aj s tým obchvatom.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Komárno - Ružomberok
V 20. minúte sa dostal do šestnástky Hranoš a prízemnou strelou to upratal k žrdi ako skúseny bombardér. Norbertovi Cziborovi by museli pravdepodobne volať psychológa ak by v 40. minúte Ružomberok z druhej strely na bránu dával na 0:2. Hladíkova bomba ale skončila na spojnici.
Komárno nezložilo zbrane a ak by v 46. minúte Sylvest vyrovnal, asi by to bol iný príbeh. Ale sú zápasy, kedy to má Ružomberok narysované. A stav, kedy vedie o gól, je preňho ako keď proti Slovanu súper otvorí hru.