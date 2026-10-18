Slovan ovládol najslávnejšie derby proti Trnave, no Dunajská Streda si upevnila post lídra

Fotka zo zápasu MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Fotogaléria (31)
Fotka zo zápasu MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda. (Autor: TASR)
TASR|18. okt 2026 o 21:40
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Pozrite si sumár 11. kola Niké ligy.

Aj po 11. kole futbalovej Niké ligy sú na čele tabuľky hráči Dunajskej Stredy.

Pozíciu lídra si upevnili víťazstvom v šlágri kola na ihrisku Žiliny, ktorá má na priebežnej tretej priečke päťbodové manko.

Rovnako je na tom aj Trnava, ktorá v ďalšom ťaháku kola prehrala so Slovanom Bratislava 0:3 a figuruje na 2. mieste.

VIDEO: Zostrih zápasu Spartak Trnava - Slovan Bratislava

Domáci Žilinčania dvakrát stiahli tesný náskok Dunajskej stredy, ale na gól Ammara Ramadana zo 72. minúty už nedokázali odpovedať. Pre Žilinu to bola iba druhá prehra v sezóne, DAC zatiaľ bodoval v každom zápase.

Tímy Michaloviec a Košíc mali rovnaký počet bodov a nič sa na tom nezmenilo ani po ich vzájomnom dueli na Zemplíne.

Košičanom nepomohla ani dlhá presilovka, keďže už v 22. minúte po červenej karte dohral michalovský obranca Martin Koscelník.

Napokon sa v súboji zrodil nerozhodný výsledok 1:1, po ktorom oba tímy figurujú v hornej šestke. Z tej naopak vypadla Podbrezová, ktorá prehrala v Banskej Bystrici 0:1.

O víťazstve Dukly rozhodol Mikuláš Bakaľa, ktorý strelil v 90. minúte svoj prvý gól v sezóne.

Tradičný futbalový sviatok sa konal v Trnave. Na derby so Slovanom Bratislava prišlo vyše 16-tisíc fanúšikov, ktorí videli presvedčivé víťazstvo „belasých“ 3:0.

O cenné body išlo v súboji medzi domácim Komárnom a Ružomberkom. KFC aj po ňom čaká na prvé víťazstvo v sezóne, keďže s Liptákmi prehral 0:1 a spadol na posledné miesto tabuľky.

Z neho sa naopak dvihli Trenčania, ktorí zdolali trápiacu sa Skalicu 2:0.

Niké liga - 11. kolo

MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:3 (1:1)

Góly: 34. Homet, 51. Bari - 23. Trusa, 49. Csóka, 72. Ramadan

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda (Niké liga, 11. kolo)
Na snímke zľava Patrik Iľko (Žilina) a Filip Blažek (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke zľava Daniel Homet (Žilina) a Rhyan Modesto De Oliveira Galdino (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke v popredí zľava Ammar Ramadan, brankár Leandro Filipe De Almeida Dornelles a Julien Eymard Bationo (všetci Dunajská Streda) gestikulujú v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke hráč Žiliny Daniel Homet sa raduje z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
15 fotografií
Na snímke hráči Dunajskej Stredy sa radujú z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke v popredí zľava Patrik Iľko (Žilina) a George Gagua (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke brankár Dunajskej Stredy Leandro Filipe De Almeida Dornelles sa raduje z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke zľava Timotej Hranica (Žilina) a Ammar Ramadan (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke robotický pes prináša loptu na ihrisko pred začiatkom zápasu 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke hráči Dunajskej Stredy sa radujú z víťazstva po zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke zľava Matej Trusa (Dunajská Streda), Andrei Florea (Žilina) a Žan Trontelj (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke hráč Dunajskej Stredy Ammar Ramadan sa raduje z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke v popredí zľava Fabian Bzdyl (Žilina) a Fallou Diongue (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke robotický pes prináša loptu na ihrisko pred začiatkom zápasu 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke robotický pes prináša loptu na ihrisko pred začiatkom zápasu 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.

MFK Zemplín Michalovce - FC Košice 1:1 (1:1)

Góly: 35. Mashike - 31. Maraš (11 m)

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu MFK Zemplín Michalovce - FC Košice (Niké liga, 11. kolo)
Anton Šoltis reaguje pred zápasom 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
Elvis Mashike (Michalovce) a Dominik Kružliak (Košice) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
Sebastian Kóša (Košice) a Elvis Mashike (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
Matej Madleňák (Košice) a Ben Cottrell (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.
6 fotografií
Peter Černák reaguje pred zápasom 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.Dávid Gallovič (Košice) hlavičkuje loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - FC Košice.

MFK Dukla Banská Bystrica - FK Železiarne Podbrezová 1:0 (0:0)

Gól: 90. Bakaľa

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)

Góly: 19. a 81. Ibrahim, 34. Griger

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 11. kolo)
Radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
Hráč Slovana Kenan Bajrič, hráč Spartaka Marek Ujlaky a hráč Slovana Svetozar Markovič počas zápasu 11. kola Niké ligy.
Brankár Slovana Dominik Takáč počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
Fanúšikovia Spartaka počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
10 fotografií
Hráč Slovana Adam Griger sa teší z gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.Hráč Spartaka Luka Chorkeli a hráč Slovana Artur Gajdoš počas zápasu 11. kola Niké ligy. Tréner Slovana Yaya Touré gestikuluje počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.Hráč Spartaka Luka Chorcheli a hráč Slovana Peter Pokorný bojujú o loptu počas zápasu 11. kola Niké ligy.Hráč Spartaka Philip Azango a hráč Slovana Sandro Cruz počas zápasu 11. kola Niké ligy.Asistent trénera Spartaka Gergely Geri počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.

KFC Komárno - MFK Ružomberok 0:1 (0:1)

Gól: 20. Hranoš

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MFK Skalica - AS Trenčín 0:2 (0:2)

Góly: 9. Mikulaj (11 m), 13. Soares

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Fotka zo zápasu MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda.
    Fotka zo zápasu MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda.
    Slovan ovládol najslávnejšie derby proti Trnave, no Dunajská Streda si upevnila post lídra
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