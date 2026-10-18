Slovan ovládol najslávnejšie derby proti Trnave, no Dunajská Streda si upevnila post lídra

Aj po 11. kole futbalovej Niké ligy sú na čele tabuľky hráči Dunajskej Stredy.
Pozíciu lídra si upevnili víťazstvom v šlágri kola na ihrisku Žiliny, ktorá má na priebežnej tretej priečke päťbodové manko.
Rovnako je na tom aj Trnava, ktorá v ďalšom ťaháku kola prehrala so Slovanom Bratislava 0:3 a figuruje na 2. mieste.
VIDEO: Zostrih zápasu Spartak Trnava - Slovan Bratislava
Domáci Žilinčania dvakrát stiahli tesný náskok Dunajskej stredy, ale na gól Ammara Ramadana zo 72. minúty už nedokázali odpovedať. Pre Žilinu to bola iba druhá prehra v sezóne, DAC zatiaľ bodoval v každom zápase.
Tímy Michaloviec a Košíc mali rovnaký počet bodov a nič sa na tom nezmenilo ani po ich vzájomnom dueli na Zemplíne.
Košičanom nepomohla ani dlhá presilovka, keďže už v 22. minúte po červenej karte dohral michalovský obranca Martin Koscelník.
Napokon sa v súboji zrodil nerozhodný výsledok 1:1, po ktorom oba tímy figurujú v hornej šestke. Z tej naopak vypadla Podbrezová, ktorá prehrala v Banskej Bystrici 0:1.
O víťazstve Dukly rozhodol Mikuláš Bakaľa, ktorý strelil v 90. minúte svoj prvý gól v sezóne.
Tradičný futbalový sviatok sa konal v Trnave. Na derby so Slovanom Bratislava prišlo vyše 16-tisíc fanúšikov, ktorí videli presvedčivé víťazstvo „belasých“ 3:0.
O cenné body išlo v súboji medzi domácim Komárnom a Ružomberkom. KFC aj po ňom čaká na prvé víťazstvo v sezóne, keďže s Liptákmi prehral 0:1 a spadol na posledné miesto tabuľky.
Z neho sa naopak dvihli Trenčania, ktorí zdolali trápiacu sa Skalicu 2:0.
Niké liga - 11. kolo
MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:3 (1:1)
Góly: 34. Homet, 51. Bari - 23. Trusa, 49. Csóka, 72. Ramadan
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MFK Zemplín Michalovce - FC Košice 1:1 (1:1)
Góly: 35. Mashike - 31. Maraš (11 m)
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MFK Dukla Banská Bystrica - FK Železiarne Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: 90. Bakaľa
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FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)
Góly: 19. a 81. Ibrahim, 34. Griger
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KFC Komárno - MFK Ružomberok 0:1 (0:1)
Gól: 20. Hranoš
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MFK Skalica - AS Trenčín 0:2 (0:2)
Góly: 9. Mikulaj (11 m), 13. Soares
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