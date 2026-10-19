VIDEO: Nemec s Pospíšilom pomohli k cennému triumfu. Calgary uspelo nad šampiónmi NHL

Hokejisti Calgary zvíťazili nad Carolinou 3:2 v nočnom zápase NHL a ukončili jej sedemzápasovú sériu víťazstiev.
Slovenský obranca Šimon Nemec bol najviac vyťažený hráč domácich, keď odohral takmer 22 minút, no nezapísal sa do kanadského bodovania. Nebodoval ani jeho spoluhráč útočník Martin Pospíšil, ktorý mal dva mínusové body.
Flames začali sezónu piatimi prehrami po sebe, no po víťazstve nad víťazom Stanleyho pohára z minulej sezóny už nie sú na poslednom mieste Západnej konferencie.
Presilové hry sú pre nás dôležité
Naplno bodovali v dvoch zápasoch z predošlých troch. Bilanciou 1+1 sa na víťazstve Flames podieľal útočník Morgan Frost, pre ktorého to bol jubilejný 400. zápas v NHL. V 40. minúte gólom v presilovke upravil na priebežných 2:1.
„Patrí k hráčom, od ktorých očakávame, že budú pre nás rozdieloví v tesných zápasoch a tak to bolo aj dnes večer.
Presilové hry sú pre nás dôležité, aby sme mohli skórovať, pretože sme tím, ktorý nestrieľa veľa gólov,“ uviedol tréner Calgary Ryan Huska.
Carolina nebodovala iba v dvoch dueloch z desiatich a naďalej figuruje na prvom mieste Východnej konferencie. Nemec odohral 21:57 min., počas ktorých sa prezentoval strelou na bránku, hitom a zblokovanou strelou.
Po ôsmich odohratých zápasoch má na konte tri kanadské body za asistencie. Pospíšil nastúpil na pozícii centra tretej formácie Flames.
Na ľade strávil 13:20 min. a prezentoval sa dvomi hitmi, strelou a 63-percentnou úspešnosťou na buly, keď vyhral 10 zo 16 vhadzovaní.
Pre Flames to bolo zároveň prvé domáce víťazstvo v sezóne, predtým prehrali vo svojom Scotiabank Saddledome úvodné tri zápasy.
Útočník Minnesoty Kirill Kaprizov sa stal prvým hráčom v prebiehajúcej sezóne, ktorý dosiahol dvojciferný počet gólov. Na 10 presných zásahov mu stačilo odohrať deväť zápasov.
Kaprizov prekonal Gáboríka
V zápase proti Columbusu skóroval v 24. minúte, keď upravil na 2:1. „Je dôležité cítiť sa dobre. V úvodných zápasoch to bolo ťažšie, no po troch-štyroch zápasoch som sa cítil oveľa lepšie,“ poznamenal Kaprizov podľa nhl.com.
Jeho presný zásah sa napokon ukázal ako víťazný. Bol to 78. víťazný gól Wild, na ktorom sa podieľal. V tejto štatistike prekonal Slováka Mariána Gáboríka (77).
V historickom poradí Minnesoty sú v tejto štatistike pred ním iba Mikko Koivu (122) a Zach Parise (86).
Wild zvíťazili v štyroch zápasoch z predošlých piatich. Na domácom ľade triumfovali vo všetkých štyroch doterajších zápasoch.
Blue Jackets prehrali štyri zápasy z predošlých šiestich, pričom na ľade súpera nebodovali ani v jednom z dvoch duelov.
„Nehrali sme spôsobom, akým by sme mali. Veľa pukov sme nastrelili do nôh súpera. Nehrali sme jeden pre druhého tak, aby sme spoluhráčom uľahčili hru,“ povedal útočník Columbusu Adam Fantilli, ktorý strelil jediný gól svojho tímu.
NHL - výsledky (pondelok, 19. október):
Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 19. Jurov (Trenin), 24. Kaprizov (Šabanov, Eriksson Ek) - 20. Fantilli (Werenski, Monahan).
Brankári: Wallstedt - Talbot, strely na bránku: 34:14.
Calgary Flames - Carolina Hurricanes 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Góly: 39. Gridin (Coronato), 40. Frost (Parekh, Farabee), 56. Šarangovič (Frost, Middleton) - 27. Kotkaniemi (Deslauriers, Robinson), 40. Chatfield (Slavin, Aho).
Brankári: Cooley - Bussi, strely na bránku: 34:36.
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