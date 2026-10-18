Brankár Nitry vynuloval Slovan. Vitaloš: Neviem, kde ho našli. Dlho som nič také nevidel

Brankár Matt Jurusik v zápase Slovan - Nitra.
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Brankár Matt Jurusik v zápase Slovan - Nitra. (Autor: TASR)
TASR|18. okt 2026 o 20:32
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Matt Jurusik predviedol 46 úspešných zákrokov a jeho výkon očaril aj jeho spoluhráčov.

Hrdinom šlágra 12. kola hokejovej Tipsport ligy bol brankár Matt Jurusik.

Dvadsaťdeväťročný Američan zaznamenal pri svojom treťom ligovom vystúpení v drese Nitry druhé čisté konto, ktoré si pripísal v nedeľu po víťazstve „corgoňov“ 4:0 na ľade bratislavského Slovana.

Jurusik predviedol 46 úspešných zákrokov a jeho výkon očaril aj nitrianskeho obrancu Martina Vitaloša, ktorý sa vyjadril, že dlho nevidel lepšieho brankára a netuší, kde ho vedenie klubu našlo.

„Bol to zábavný zápas. Ako tím sme hrali dobre. Naši obrancovia odviedli skvelú prácu, umožnili mi vidieť puky a potom upratali tie odrazené, keď sa to nepodarilo mne.

Odohrali sme komplexný zápas vo všetkých smeroch. Bol to dobrý návrat po tom, čo sme síce v Prešove vyhrali, ale nehrali sme dobre,“ zhodnotil duel v hlavnom meste 29-ročný Jurusik, ktorý sa musel v bránkovisku obracať najmä v závere stretnutia, keď jeho tím viedol 3:0, ale súper mal tlak a skúšal sa dostať do zápasu v šestici.

Jurusik predviedol niekoľko výborných zákrokov a po stretnutí priznal, že duel ho fyzicky vyčerpal:

„Bol som už naozaj unavený, len som sa snažil prežiť. Je to o súťaživosti, ja sa snažím urobiť všetko pre to, aby som neinkasoval a útočníci zasa chcú dostať puk do bránky.“

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Nitra

Mimoriadne atletický brankár držal Nitru vo všetkých doterajších zápasoch a „corgoni“ v nich vždy vyhrali.

Ligový debut zažil minulý víkend, keď vychytal čisté konto proti Spišskej Novej Vsi (3:0) a iba raz inkasoval v záverečnom vystúpení Nitry v Lige majstrov proti švédskemu Rögle (5:1).

Na Slovane predviedol Jurusik podľa oficiálneho zápisu SZĽH až 46 zákrokov, z toho 22 v treťom dejstve.

„Je to celkom dobré. Na to, aby som neinkasoval, potrebujem tvrdo pracovať a mať aj veľa šťastia. Neinkasovať žiadny gól je fajn, ale viac ma zaujíma víťazstvo tímu,“ poznamenal.

Fotogaléria zo zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra (Tipsport liga - 12. kolo)
Na snímke zľava Liam Pecararo (Slovan) a Martin Vitaloš (Nitra) bojujú o puk počas zápasu 12. kola Tipsport ligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke zľava Patrik Maier (Slovan), brankár Julian Junca (Slovan) a Dmytro Timašov (Nitra) počas zápasu 12. kola Tipsport ligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke uprostred tréner HK Nitra Erik Čaládi reaguje počas zápasu 12. kola Tipsport ligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke vľavo brankár Julian Junca (Slovan) inkasuje gól, sprava Matej Bereš (Slovan), Filip Bajtek (Nitra) a Matej Paulovič (Nitra) reagujú počas zápasu 12. kola Tipsport ligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v nedeľu 18. októbra 2026.
10 fotografií
Na snímke zľava Matej Kašlík (Slovan) a Filip Bajtek (Nitra) počas zápasu 12. kola Tipsport ligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke zľava brankár Julian Junca (Slovan), ktorého prekonáva Brett Pollock (Nitra) počas zápasu 12. kola Tipsport ligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke zľava Marko Stacha (Nitra), Samuel Takáč (Slovan) a Dmytro Timašov (Nitra) počas zápasu 12. kola Tipsport ligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke hráči Nitra Artur Turanský (98), Ondrej Molnár (96), Matej Bača (2) a Otso Rantakari (52) sa tešia z gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Brett Pollock (71) počas zápasu 12. kola Tipsport ligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke vpravo Brett Pollock (Nitra) sa teší z gólu, prizerajú sa zľava Ján Petriska, Oliver Turan, brankár Julian Junca, Adam Cedzo a Michal Beňo (všetci Slovan) počas zápasu 12. kola Tipsport ligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke diváci povzbudzujú pred zápasom 12. kola Tipsport ligy v hokeji HC Slovan Bratislava - HK Nitra v Bratislave v nedeľu 18. októbra 2026.

Američan prišiel do Nitry v čase, keď si Nitrania prechádzali výsledkovou krízou.

Obhajcom titulu nevyšiel štart do nového ligového ročníka s mladou brankárskou dvojicou Matej Marinov a Šichabudtin Gadžiev. Istotu a energiu z bránkoviska cítia aj jeho spoluhráči.

„Neviem, kde ho našli. Dúfam, že s nami zostane dlho a hlavne táto forma ho neopustí. Veľmi dlho som nevidel takéhoto brankára. Hádže sa do striel a všetky ich aj vychytal a neprepadol mu žiadny puk,“ pochválil Jurusika obranca Vitaloš.

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Fanúšikovia Žiliny počas zápasu Tipsport ligy.
Fanúšikovia Žiliny vhodili detské plienky na ľad. Klub dostal pokutu, stopku dostal hráč Slovana
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