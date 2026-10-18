Brankár Nitry vynuloval Slovan. Vitaloš: Neviem, kde ho našli. Dlho som nič také nevidel

Hrdinom šlágra 12. kola hokejovej Tipsport ligy bol brankár Matt Jurusik.
Dvadsaťdeväťročný Američan zaznamenal pri svojom treťom ligovom vystúpení v drese Nitry druhé čisté konto, ktoré si pripísal v nedeľu po víťazstve „corgoňov“ 4:0 na ľade bratislavského Slovana.
Jurusik predviedol 46 úspešných zákrokov a jeho výkon očaril aj nitrianskeho obrancu Martina Vitaloša, ktorý sa vyjadril, že dlho nevidel lepšieho brankára a netuší, kde ho vedenie klubu našlo.
„Bol to zábavný zápas. Ako tím sme hrali dobre. Naši obrancovia odviedli skvelú prácu, umožnili mi vidieť puky a potom upratali tie odrazené, keď sa to nepodarilo mne.
Odohrali sme komplexný zápas vo všetkých smeroch. Bol to dobrý návrat po tom, čo sme síce v Prešove vyhrali, ale nehrali sme dobre,“ zhodnotil duel v hlavnom meste 29-ročný Jurusik, ktorý sa musel v bránkovisku obracať najmä v závere stretnutia, keď jeho tím viedol 3:0, ale súper mal tlak a skúšal sa dostať do zápasu v šestici.
Jurusik predviedol niekoľko výborných zákrokov a po stretnutí priznal, že duel ho fyzicky vyčerpal:
„Bol som už naozaj unavený, len som sa snažil prežiť. Je to o súťaživosti, ja sa snažím urobiť všetko pre to, aby som neinkasoval a útočníci zasa chcú dostať puk do bránky.“
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan - Nitra
Mimoriadne atletický brankár držal Nitru vo všetkých doterajších zápasoch a „corgoni“ v nich vždy vyhrali.
Ligový debut zažil minulý víkend, keď vychytal čisté konto proti Spišskej Novej Vsi (3:0) a iba raz inkasoval v záverečnom vystúpení Nitry v Lige majstrov proti švédskemu Rögle (5:1).
Na Slovane predviedol Jurusik podľa oficiálneho zápisu SZĽH až 46 zákrokov, z toho 22 v treťom dejstve.
„Je to celkom dobré. Na to, aby som neinkasoval, potrebujem tvrdo pracovať a mať aj veľa šťastia. Neinkasovať žiadny gól je fajn, ale viac ma zaujíma víťazstvo tímu,“ poznamenal.
Američan prišiel do Nitry v čase, keď si Nitrania prechádzali výsledkovou krízou.
Obhajcom titulu nevyšiel štart do nového ligového ročníka s mladou brankárskou dvojicou Matej Marinov a Šichabudtin Gadžiev. Istotu a energiu z bránkoviska cítia aj jeho spoluhráči.
„Neviem, kde ho našli. Dúfam, že s nami zostane dlho a hlavne táto forma ho neopustí. Veľmi dlho som nevidel takéhoto brankára. Hádže sa do striel a všetky ich aj vychytal a neprepadol mu žiadny puk,“ pochválil Jurusika obranca Vitaloš.