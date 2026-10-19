    Pohánková je novou slovenskou jednotkou. Väčší skok urobila len Britka, ktorá hrala finále

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková (Autor: REUTERS)
    Sportnet|19. okt 2026 o 07:39
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    Polepšila si o 57 pozícii a aktuálne figuruje na 145. priečke.

    Slovenská tenistka Mia Pohánková si polepšila o 57 pozícii a preskočila už aj krajanku Rebeccu Šramkovú.

    Vďaka postupu do 3. kola vo Wu-chane figuruje na 145. priečke, čo je jej nové kariérne maximum.

    Stále len 17-ročná Pohánková sa tak stala slovenskou singlovou jednotkou, Šramková je hned za ňou na 146. pozícii a má o päť bodov menej. Viktória Hrunčáková klesla o jedno miesto na 207. priečku.

    Najväčší skok v rebríčku sa podaril Sonay Kartelovej. Britka si vďaka postupu do finále turnaja v Číne polepšila až o 121 pozícii a dostala sa do Top 50, je aktuálne na 49. mieste.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová naďalej vedie svetový rebríček WTA. Druhá je Bieloruska Aryna Sabalenková a na tretiu priečku sa posunula Ruska Mirra Andrejevová, ktorá sa dostala pred Američanku Jessicu Pegulovú

    Rebríček WTA

    /k 19. októbru/

    1.

    (1.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    9196 b

    2.

    (2.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    7550 b

    3.

    (3.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    6306 b

    4.

    (4.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6235 b

    5.

    (5.)

    Coco Gauffová

    USA

    5974 b

    6.

    (6.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    5229 b

    7.

    (7.)

    Karolína Muchová

    Česko

    4833 b

    8.

    (8.)

    Linda Nosková

    Česko

    4678 b

    9.

    (9.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    4389 b

    10.

    (10.)

    Marta Kosťuková

    Ukrajina

    3920 b

    145.

    (202.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    504 b

    146.

    (134.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    499 b

    207.

    (206.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    381 b

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková
    Pohánková je novou slovenskou jednotkou. Väčší skok urobila len Britka, ktorá hrala finále
    dnes 07:39
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    Domov»Tenis»Pohánková je novou slovenskou jednotkou. Väčší skok urobila len Britka, ktorá hrala finále