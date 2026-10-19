Pohánková je novou slovenskou jednotkou. Väčší skok urobila len Britka, ktorá hrala finále

Slovenská tenistka Mia Pohánková si polepšila o 57 pozícii a preskočila už aj krajanku Rebeccu Šramkovú.
Vďaka postupu do 3. kola vo Wu-chane figuruje na 145. priečke, čo je jej nové kariérne maximum.
Stále len 17-ročná Pohánková sa tak stala slovenskou singlovou jednotkou, Šramková je hned za ňou na 146. pozícii a má o päť bodov menej. Viktória Hrunčáková klesla o jedno miesto na 207. priečku.
Najväčší skok v rebríčku sa podaril Sonay Kartelovej. Britka si vďaka postupu do finále turnaja v Číne polepšila až o 121 pozícii a dostala sa do Top 50, je aktuálne na 49. mieste.
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová naďalej vedie svetový rebríček WTA. Druhá je Bieloruska Aryna Sabalenková a na tretiu priečku sa posunula Ruska Mirra Andrejevová, ktorá sa dostala pred Američanku Jessicu Pegulovú
Rebríček WTA
/k 19. októbru/
1.
(1.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
9196 b
2.
(2.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
7550 b
3.
(3.)
Mirra Andrejevová
Rusko
6306 b
4.
(4.)
Jessica Pegulová
USA
6235 b
5.
(5.)
Coco Gauffová
USA
5974 b
6.
(6.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
5229 b
7.
(7.)
Karolína Muchová
Česko
4833 b
8.
(8.)
Linda Nosková
Česko
4678 b
9.
(9.)
Iga Swiateková
Poľsko
4389 b
10.
(10.)
Marta Kosťuková
Ukrajina
3920 b
145.
(202.)
Mia Pohánková
Slovensko
504 b
146.
(134.)
Rebecca Šramková
Slovensko
499 b
207.
(206.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
381 b