Zjav druhej ligy robí skladníka. Profesionálnemu kontraktu sa nebráni

Je odchovancom MŠK Žilina. Zahral si v Pohroní, Púchove a neslávne známych Borčiciach. Zahraničný futbal okúsil v poľskom klube Widzew Lodž, odkiaľ prišiel do MŠK Považská Bystrica. MAREK ZUZIAK (27) v drese nováčika druhej ligy žiari. Na jeseň dal osem gólov a dostal sa do ideálnej jedenástky jesene 2022, ktorú zostavila redakcia Sportnetu na základe hlasovania trénerov. Až sedem trénerov druhej ligy vás zaradilo do najlepšej jedenástky jesene. Ako to vnímate? Prekvapilo ma to. Nečakal som, že až toľko trénerov ma nominuje, preto ma to teší.

Po konci jesennej časti som žiadne štatistiky nesledoval. Vedel som, že mi prvá polovica sezóny vyšla. Strelil som niekoľko gólov, mal som asistencie a darilo sa mi aj herne. Nemyslel som si však, že si to iní tréneri všimnú. Teraz viem, že áno.

Viac hlasov mali zo všetkých futbalistov druhej ligy len piati hráči. Na to, že hrám v tíme nováčika, je to skvelé. Pretože väčšinou sa tréneri zaujímajú o futbalistov, ktorí hrajú o popredné priečky. A nie tých zo stredu tabuľky. Možno mi pomohlo to, že som v minulosti hral za Pohronie. Neviem.

Čo pre vás takéto ocenenie znamená? Pre mňa je to veľká motivácia do budúcna. Aby som sa zlepšoval. Som rád, že som ukázal, že aj tímy zo stredu tabuľky majú kvalitných futbalistov. Takých, ktorí sa snažia a dávajú do toho všetko. A treba si dať na nich pozor. Hoci mám 27 rokov, je to pre mňa impulz. Aby som pracoval ďalej, zlepšoval sa a dostal vyššie. Pevne verím, že sa mi to ešte podarí.