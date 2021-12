Niektorým chýba. Dobrý rozhodca musí mať pokoru, tvrdí bývalý arbiter FIFA

Tam to boli zápasy Rakúsko – Turecko a Vladikavkaz - Aktobe. Nezabudnem však na rozlúčkové stretnutie medzi Partizanom Belehrad a Astanou, bolo to v skupinovej fáze Európskej ligy.

Keď sme vošli do telocvične, kde boli samé kvety a fotografie ľudí, nedokázali sme sa medzi sebou ani rozprávať. Bolo to hrozné, neviem si predstaviť, čo sa tam odohrávalo.

Košičania mali vtedy silné mužstvo, takže zápas pre nás nebol náročný. Bol som rád, že sa premiéra vydarila, pretože to bol dobrý štart do rozhodcovského života.

Áno, presne tak. V roku 1994 som postúpil do kraja, kde som rozhodoval všetky súťaže od piatej po tretiu ligu. Z regiónu do slovenských súťaží som postúpil v roku 1999.

Z dorastu som išiel do Veľkého Šariša, kde dnes hráva domáce stretnutia Tatran Prešov. Raz na tréningu sme hrali medzi sebou a nechceli sme, aby rozhodoval tréner. Píšťalku som teda chytil ja a odvtedy ma to nesmierne chytilo.

Ako sa vám v roku 2011 podarilo dostať medzi rozhodcov FIFA?

Kariéru asistenta rozhodcu FIFA ukončil Roman Csabay z Bratislavy a na listinu som postúpil namiesto neho. Bolo to spolu s Ivanom Kružliakom.

Presne ako dnes, aj vtedy malo Slovensko na listine desať asistentov. Keďže som bol v najvyššej súťaži dvanásť rokov, dostal som tú šancu.

Bolo to pre mňa pekné vysvedčenie, za ktoré som vďačný.

Pamätám si na fyzické previerky v októbri 2010 v Banskej Bystrici, že som ich musel zabehnúť na sto percent. Terajší predseda Komisie rozhodcov Marián Ružbarský mi pošepkal, že ak sa mi to podarí, budem na nominačnej listine FIFA.

Čo to pre vás znamenalo?

Výzvu podávať dobré výkony a nesklamať. Myslím, že sa mi to podarilo, pretože do konca kariéry som bol obsadzovaný na dôležité a nie ľahké stretnutia.

Tak ako vo všetkom, aj pri rozhodovaní musíte mať šťastie. Práca arbitra nie je ľahký koníček, ale veľmi pekný.

Povedali by ste kedysi, že sa vám podarí dostať medzi najlepších arbitrov na svete?

Nikto to nemôže stopercentne povedať a ani ja by som to nepovedal. V rozhodovaní je najvyšší cieľ listina FIFA a som rád, že som na nej mohol byť. Určite mi to dalo veľa a veľa to pre mňa znamenalo.

Stalo sa vám počas kariéry niečo bizarné?

Lety na stretnutia a domov som našťastie vždy stihol (smiech). Chodili sme však na sústredenia do Turecka, kde som raz nestihol autobus spred hotela.

Bol to prvý tréning v Antalyi, čiže som nevedel, kde mám ísť. Našťastie som zostal s kolegami Mariánom Ružbarským a Ondrejom Brendzom.

Ondro sa pomaly prezliekal a nestihli sme prísť pred hotel. A samozrejme, chalani nám autobusom ušli (smiech).

Hneď sme si však našli na recepcii taxikárku. Volala sa Oxana a tá s nami hľadala tréningový kemp, ktorý sme našli a nenápadne sme zapadli s kolektívom. Akoby sa nič nestalo (smiech).

Náš výlet však mal aj veľké pozitívum, Oxana s nami potom chodila celý deň po obchodoch v Antalyi. Mesto dobre poznala, takže sa stala našou sprievodkyňou.