Príde druhý Everton? Snívame, veríme a bojujeme za to, odkazuje slovenský talent

Z 31 stretnutí vychytal šestnásť núl. V minulom ročníku Fortuna ligy bol výraznou oporou a zaslúžil sa o senzačné druhé miesto. Brankár MFK Ružomberok IVAN KRAJČÍRIK (22) pokračuje vo výborných výkonoch aj v novej sezóne. Pri premiére v Európskej konferenčnej lige UEFA predviedol dva pekné zákroky a prispel k domácej výhre Liptákov nad litovským FK Kauno Žalgiris 2:0.

V článku sa dočítate Mal pred premiérou v Európe trému?

Ako videl zákrok po hlavičke Gratasa Sirgedasa?

Vládne v kabíne Ružomberka spokojnosť?

Ako vidí odvetu v Litve?

Podarí sa Ružomberčanom postúpiť do skupiny Európskej konferenčnej ligy UEFA?

Príde na Liptov druhý Everton?

Chce sa v Európe predať?

Kto je jeho brankársky vzor?

Prečo ho zastavujú ľudia z rodnej obce?

Aký má dôvod, aby na sebe poctivo pracoval?

Pri premiére v Európe ste neinkasovali. Aké sú vaše pocity krátko po skončení zápasu?

Cítim sa skvele. Sme radi, že sme svoju úlohu zvládli. Teší sa celá kabína.

Mali ste pred stretnutím trému? Obavy z neznámeho súpera? I keď to nebola Fortuna liga, bol som úplne pokojný. Ako v každom inom zápase. Nejaký stres som si nepripúšťal. Na ihrisko som vybehol s čistou hlavou, čo je pri brankároch dôležité. A dopadlo to tak, ako malo. Osobne pred zápasom trému nemávam. Čo sa týka súpera, nejaké videá sme mali napozerané. Vedeli sme, čo hrajú a zápas to len potvrdil. Zo začiatku sme mali menší rešpekt, oťukávali sme sa. Dostali sme sa však do hry a zaslúžene sme zvíťazili.

V siedmej minúte mohol ísť Žalgiris do vedenia, no po hlavičke Gratasa Sirgedasa ste bravúrne zasiahli. Bol to dobrý zákrok a som rád, že mi vyšiel. Teším sa, že som pomohol mužstvu. Vždy, keď sa mi podarí niečo dobré, poteší ma to. A motivuje do ďalšieho priebehu. Zakrátko ste vyriešili aj ďalšiu šancu pred vašou bránou. Tento zákrok bol z kategórie ľahších. Súper to mal na dlhú nohu, takže som bez väčších problémov zasiahol. Aj takéto lopty však gólmana povzbudia.

Ivan Krajčírik v zápase proti Žiline. (Autor: TASR)

V prvom predkole Európskej konferenčnej ligy UEFA ste súpera z Litvy zdolali 2:0. Vládne s výsledkom spokojnosť? Je to veľmi dobrá východisková pozícia do odvety. Mohli sme pridať ďalšie dva góly, čo by bolo geniálne. Ale tešíme sa aj z tohto výsledku. Podarilo sa vám nadviazať na hru z minulého ročníka Fortuna ligy? Posledné dva zápasy v príprave nám extra nevyšli. Som preto rád, že v ostrom štarte sme to zlomili. A začali hrať to, čo nás zdobí. Keď sa budeme sústrediť na seba, svoj výkon a svoju hru, budeme úspešní.