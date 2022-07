ONLINE: Ružomberok - Kauno Žalgiris dnes (Konferenčná liga)

V centre dolného Liptova budeme sledovať zápas prvého predkola Európskej konferenčnej ligy UEFA medzi klubmi MFK Ružomberok a FK Kauno Žalgiris.



Litovský klub FK Kauno Žalgiris bol založený v roku 2004 pod názvom FK Spyris. Od roku 2015 je pravidelným účastníkom litovskej najvyššej súťaže, kde v posledných dvoch ročníkoch obsadil bronzovú pozíciu. Tamojšia súťaž sa hrá systémom jar-jeseň a momentálne po osemnástom kole sa FK Kauno Žalgiris nachádza so ziskom 26 bodov na priebežnej šiestej pozícii. Klub doteraz dvakrát štartoval v prvom predkole Európskej ligy. V sezóne 2019/20 nestačil na Apollon Limassol a v sezóne 2020/21 ho vyradil FK Bodo/Glimt. V uplynulom ročníku prešiel v Európskej konferenčnej lige cez Europa FC, no následne v druhom predkole vypadol s The New Saints.



Futbal v Ružomberku píše svoju históriu od roku 1906. V sezóne 1996/97 ružomberský klub postúpil do najvyššej súťaže a od vtedy patrí bez prestávky medzi slovenskú elitu. Doteraz najúspešnejší bol ročník 2005/06, kedy Liptáci získali double – majstrovský titul v lige a aj prvenstvo v Slovenskom pohári. Mužstvo spod Čebraťa okrem tohto úspechu štyrikrát získalo ligový bronz a v nedávno skončenej sezóne prvýkrát obsadilo striebornú pozíciu. V Slovnaft Cupe hralo finále celkovo štyrikrát, pričom uspelo len v spomínanej sezóne 2005/06.



Na medzinárodnej scéne sa Liptáci predstavili už viackrát. V ročníku 2001/02 postúpili do prvého kola Pohára UEFA, v sezóne 2006/07 postúpili do tretieho predkola Ligy Majstrov a účinkovali aj v prvom predkole Pohára UEFA. Sympaticky si počínali aj v ročníku 2017/18, kedy sa prebojovali do tretieho predkola Európskej ligy. Posledné dve účasti v pohárovej Európe nepriniesli Ružomberčanom veľa radosti, keď sa v sezónach 2019/20 aj 2020/21 skončila ich púť už v prvom predkole. Medzi najzaujímavejších súperov, s ktorými sa Liptáci v minulosti stretli patria napríklad CSKA Moskva, FC Bruggy, Everton FC, prípadne Levski Sofia.



Odveta prvého predkola Európskej konferenčnej ligy UEFA sa odohrá v litovskom meste Marijampolé vo štvrtok 14. júla 2022 o 18:00 SEČ (19:00 tamojšieho času). Úspešnejší z tejto dvojice si v druhom predkole zmeria sily s víťazom dvojzápasu medzi Derry City FC hrajúcim írsku najvyššiu súťaž a lotyšským klubom Riga FC.