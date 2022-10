V Anglicku ho nechceli, doma mu neplatili. V Poľsku má Slovák skvelé čísla

Na váš posledný zápas prišlo 17 180 divákov. Niečo iné ako v Senici, kde chodila sotva tisícka.

To sa nedá porovnať. Všetky naše domáce stretnutia sú vypredané. Von chodí od päť do 25-tisíc priaznivcov, záleží na kapacite štadióna. Vždy je vynikajúca atmosféra, vďaka čomu mi nechýba motivácia. Je neskutočný pocit hrať pred takou kulisou. Pridáva mi to adrenalín a ženie ma to dopredu.