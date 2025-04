Okúsil už najvyššiu súťaž, s Liptákmi sa snaží o návrat: Sezóna je nad naše očakávania

Oba kolektívy už najvyššiu súťaž okúsili a radi by sa v nej videli aj v budúcom ligovom ročníku. Víťaza druhej ligy čaká priamy postup, druhého baráž, a táto cesta je omnoho náročnejšia.

O miesto v Niké lige sa intenzívne usilujú dve druholigové mužstvá s rovnakým názvom. Súťaž vedie Tatran Prešov so 7-bodovým náskokom pred Tatranom Liptovský Mikuláš .

Ten počas svojej kariéry hral za Granč-Petrovce, Spišské Podhradie, Bardejov, Podbrezovú, Pohronie, Bardejov a teraz za Liptákov. S Pohroním a Mikulášom postúpil do najvyššej súťaže, ktorú hral dva roky

Čo vás priviedlo do Liptovského Mikuláša?

Ako dorastenec som trénoval vo fortunaligovej Podbrezovej a keďže som nedostával veľa príležitostí a vedenie chcelo, aby som hral 'dospelácky' futbal, chodil som na hosťovania do druhej ligy. Vtedy mal po polroku v Pohroní záujem aj Liptovský Mikuláš, ale rozhodol som sa pre Bardejov, pretože som to tam dobre poznal. Po polroku som aj tak prestúpil do Liptovského Mikuláša a udomácnil sa tam. Veľmi mi tam pomohli chalani, cítil som sa tam super.