Maturita aj titul v druhej lige. Mladá Slovenka má za sebou úspešnú sezónu v Prahe

Darilo sa mi. Som spokojná so svojimi výkonmi aj s minútami, ktoré som odohrala. Nebolo to vždy jednoduché, pretože som niektoré zápasy vynechala kvôli škole a maturite. Túto sezónu sa mi podarilo streliť aj góly – dokopy päť – a pridať aj nejaké asistencie.

Najpamätnejším gólom a zároveň momentom sezóny je pre mňa gól proti FC Hradec Králové z 90. minúty na 3:3. Nastúpila som do rozohraného zápasu v 83. minúte s cieľom aspoň vyrovnať, čo sa mi podarilo, a som za to vďačná. Celú sezónu hodnotím pozitívne a úspešne. Druhú ligu sme nakoniec vyhrali.

Nebolo to jednoduché študovať dištančne, no som rada, že som to zvládla – aj vďaka mojim rodičom, bez ktorých by to určite nešlo. Vo svojom štúdiu by som chcela pokračovať na vysokej škole v Prahe, kde ma v najbližšej dobe čakajú prijímacie skúšky. V Prahe sa venujem aj práci a trénovaniu detí v Sparte.

Tento rok som musela trénovanie na čas odložiť, pretože – ako som už spomínala – bol pre mňa časovo náročný. Minulú sezónu som si prešla trénovaním kategórií WU7, WU9 a WU11. Nakoniec som si vybrala kategóriu WU11, kde bol futbal u dievčat už viac 'zažitý' ako v tých nižších kategóriách.