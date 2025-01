Mladá Slovenka zbiera skúsenosti v Sparte Praha. Po maturite chce pokračovať na univerzite

Aktuálne som posledný rok v reprezentácii do 19 rokov. Túto sezónu som absolvovala pár zrazov, no veľa ich nebolo, väčšinou z dôvodov zranení. No a v nomináciách som sa objavovala ako náhradníčka.

Áno. Z Bardejova som v kontakte s viacerými bývalými spoluhráčkami. Najviac s Vanes Vojsovou (slovenská futbalová a futsalová reprezentantka, dnes Spartak Myjava), pretože je to moja spolužiačka, takže spolu často chodíme do školy, keďže má takisto diaľkové štúdium.

Čo by ste chceli povedať na záver?

Som v Sparte veľmi spokojná, no viem že bez mojej rodiny a blízkych by to nešlo. Moji rodičia mi vytvárajú skvelé podmienky, na to aby som v Sparte a celkovo v Prahe mohla byť, za čo im patrí to najväčšie ďakujem.

Samozrejme celá moja rodina, kamaráti na Slovensku, škola- pani učiteľky, tréneri, spoluhráčky a blízki ľudia v Prahe aj im patrí veľké ďakujem za všetko čo pre mňa robili a stále robia.