Odmietol lepšie ponuky. Slovenský reprezentant sa po 14 rokoch vracia domov

Marek Ďaloga počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred Vianočným Kaufland Cupom 2025.
Marek Ďaloga počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred Vianočným Kaufland Cupom 2025. (Autor: Hockey Slovakia/Andrej Galica)
Sportnet|3. júl 2026 o 13:36
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Slovensko reprezentoval na šiestich MS a prispel k zisku bronzu na ZOH 2022.

Slovenský hokejový obranca a olympijský medailista Marek Ďaloga sa po rokoch strávených v zahraničí vracia do materského klubu HKM Zvolen.

Tridsaťsedemročný zvolenský odchovanec strávil posledných päť sezón v Komete Brno.

Ďaloga začínal v seniorskom tíme Zvolena v sezóne 2006/2007 ako sedemnásťročný, pričom jeho posledná kompletná sezóna pod Pustým hradom bola v ročníku 2011/2012. Následne odišiel do českej extraligy, kde odohral viac ako 500 zápasov.

Počas svojej kariéry pôsobil štyri sezóny v KHL a hral aj za švédsky klub Mora IK. V slovenskej reprezentácii sa predstavil na šiestich majstrovstvách sveta a dvoch olympijských hrách, vrátane zisku bronzovej medaily v Pekingu 2022.

Návrat elitného odchovanca vníma vedenie klubu ako dôležitý moment. „Sú chvíle, ktoré sú emotívnejšie ako iné, pričom dnešok je presne jednou z nich. Do Zvolena sa vracia náš odchovanec, hráč, ktorý vyrastal v klubových farbách a svojimi výkonmi sa zapísal medzi rešpektované mená slovenského hokeja,“ uviedla v oficiálnom vyhlásení športová rada HKM Zvolen.

VIDEO: Zvolen oznámil návrat Ďalogu

Vedenie očakáva, že skúsený bek prinesie do tímu profesionalitu a pomôže pri rozvoji mladších hokejistov.

„Sme presvedčení, že bude mimoriadne dôležitý aj pri odovzdávaní cenných skúseností, profesionality a víťaznej mentality mladším hráčom. Chceme budovať mužstvo, na ktoré budete hrdí, a tento podpis je jasným dôkazom našich ambícií,“ dopĺňa vedenie klubu.

Skúsený obranca mal pred novou sezónou k dispozícii aj finančne výhodnejšie ponuky z iných líg, rozhodol sa však pre návrat do materského klubu.

„Zvolen je môj domov. Práve tu som vyrastal a tento klub mi otvoril dvere do veľkého hokeja. Počas rokov som mal možnosť pôsobiť v rôznych ligách a mužstvách a aj teraz som dostal finančne omnoho atraktívnejšie ponuky, no pri rozhodovaní nešlo len o peniaze,“ vysvetlil Ďaloga, ktorý chce prijať rolu jedného z lídrov tímu na ľade i v kabíne.

„Vracia sa vo mne obrovská motivácia, hrdosť a chuť pomôcť Zvolenu vrátiť sa tam, kam patrí. Teším sa, že si opäť oblečiem zvolenský dres a urobím všetko pre to, aby sme mali dôvod na radosť a hrdosť. Domov sa nevraciam len kvôli pohodliu, ale kvôli srdcu,“ uzavrel Ďaloga.

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