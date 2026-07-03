Odmietol lepšie ponuky. Slovenský reprezentant sa po 14 rokoch vracia domov

Slovenský hokejový obranca a olympijský medailista Marek Ďaloga sa po rokoch strávených v zahraničí vracia do materského klubu HKM Zvolen.
Tridsaťsedemročný zvolenský odchovanec strávil posledných päť sezón v Komete Brno.
Ďaloga začínal v seniorskom tíme Zvolena v sezóne 2006/2007 ako sedemnásťročný, pričom jeho posledná kompletná sezóna pod Pustým hradom bola v ročníku 2011/2012. Následne odišiel do českej extraligy, kde odohral viac ako 500 zápasov.
Počas svojej kariéry pôsobil štyri sezóny v KHL a hral aj za švédsky klub Mora IK. V slovenskej reprezentácii sa predstavil na šiestich majstrovstvách sveta a dvoch olympijských hrách, vrátane zisku bronzovej medaily v Pekingu 2022.
Návrat elitného odchovanca vníma vedenie klubu ako dôležitý moment. „Sú chvíle, ktoré sú emotívnejšie ako iné, pričom dnešok je presne jednou z nich. Do Zvolena sa vracia náš odchovanec, hráč, ktorý vyrastal v klubových farbách a svojimi výkonmi sa zapísal medzi rešpektované mená slovenského hokeja,“ uviedla v oficiálnom vyhlásení športová rada HKM Zvolen.
VIDEO: Zvolen oznámil návrat Ďalogu
Vedenie očakáva, že skúsený bek prinesie do tímu profesionalitu a pomôže pri rozvoji mladších hokejistov.
„Sme presvedčení, že bude mimoriadne dôležitý aj pri odovzdávaní cenných skúseností, profesionality a víťaznej mentality mladším hráčom. Chceme budovať mužstvo, na ktoré budete hrdí, a tento podpis je jasným dôkazom našich ambícií,“ dopĺňa vedenie klubu.
Skúsený obranca mal pred novou sezónou k dispozícii aj finančne výhodnejšie ponuky z iných líg, rozhodol sa však pre návrat do materského klubu.
„Zvolen je môj domov. Práve tu som vyrastal a tento klub mi otvoril dvere do veľkého hokeja. Počas rokov som mal možnosť pôsobiť v rôznych ligách a mužstvách a aj teraz som dostal finančne omnoho atraktívnejšie ponuky, no pri rozhodovaní nešlo len o peniaze,“ vysvetlil Ďaloga, ktorý chce prijať rolu jedného z lídrov tímu na ľade i v kabíne.
„Vracia sa vo mne obrovská motivácia, hrdosť a chuť pomôcť Zvolenu vrátiť sa tam, kam patrí. Teším sa, že si opäť oblečiem zvolenský dres a urobím všetko pre to, aby sme mali dôvod na radosť a hrdosť. Domov sa nevraciam len kvôli pohodliu, ale kvôli srdcu,“ uzavrel Ďaloga.