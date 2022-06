Je hviezdou internetu. Futbalista zo siedmej ligy zaznamenal nevídaný rekord

„Mal som šťastný deň. Takmer všetko, do čoho som kopol, bol gól. Tuším som mal dvanásť šancí a desať skončilo v sieti,“ spokojne vravel desaťgólový strelec TJ Družstevník Horné Semerovce Lukáš Páchnik.

Nič podobné v kariére nezažil. Za zápas strelil najviac päť gólov.

„Súper mal jalovú obranu a my máme šikovného stredopoliara, ktorý mi dával lopty ako na podnose. Bol som pri chuti, darilo sa mi, ale toto je extrém,“ dodal.

Desaťgólovým koncertom sa zapísal do klubovej histórie TJ Družstevník Horné Semerovce. „Najstarší fanúšikovia si na nič podobné nepamätajú, ani celkovo v súťaži. Mám z toho veľkú radosť,“ prezradil Páchnik.

Góly venuje priateľke

Strelecký výkon oslávil so spoluhráčmi, každému musel kúpiť nápoj v miestnom pohostinstve. „Na dedine to tak býva. Už počas zápasu na mňa všetci vykrikovali, že to bude drahé,“ smial sa 25-ročný kanonier.

Lukáš Páchnik začínal s futbalom v Leviciach, kde hral vo všetkých mládežníckych kategóriách. Premiéru medzi dospelými si odkrútil v rodnej Hontianskej Vrbici, no kamaráti a priateľka ho prehovorili, aby posilnil Horné Semerovce.

„Mám to jednou cestou. Priateľka je moja verná fanúšička, preto všetky góly venujem jej. Keď je pri mne, hrá sa mi oveľa lepšie,“ prezradil.