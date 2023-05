Keď vás dve minúty točia, chcete čo najskôr ujsť na striedačku, vravel Nemec

Aj napriek tomu boli zverenci Craiga Ramsayho opäť až do konca v hre o body, no napokon prehrali 2:4.

Ak by existovala štatistika v držaní puku, Švajčiari by v nej v zápase proti Slovensku na majstrovstvách sveta 2023 totálne dominovali.

Nemec: Trinásť striel je málo

"Tento tím nie je stavaný na to, aby hral trištvrte zápasu v obrane. Potom to tak, bohužiaľ, vyzerá. Keď hráme v útočnom pásme a držíme puku, tak naša hra vyzerá úplne inak. Na to by sme sa mali sústrediť. S trinástimi strelami môžete vyhrať raz z päťdesiatich zápasov.