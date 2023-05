Moje vylúčenie bolo stupídne. Prehrali sme s najlepším tímom, vraví Kňažko

Švajčiari vás prestrieľali 36:13, no i tak ste až do samého záveru boli v hre o body. Ako hodnotíte duel?

Hrali ste už proti Čechom i Kanade, napriek tomu, boli Švajčiari najsilnejší súper na turnaji?

Áno. Česi sa len rozbiehali, s Kanadou sme boli lepším tímom, ale Švajčiari boli najlepší tím, proti ktorému sme hrali. Majú neuveriteľnú kvalitu, rýchlo korčuľujú, nepúšťali nás do útočného pásma.

Dá sa povedať, že ste hrali akoby s tímom NHL?

Presne tak. Niekedy nás točili aj dve minúty v pásme, otáčali puky v strednom pásme jedna radosť, nemohli sme niekedy aj vystriedať. Niektorí hráči mali aj dvojminútové striedanie, čo bralo veľa síl.

Najmä v 3. tretine sa asi musela dostaviť aj frustrácia. Namiesto tlaku a snahy o vyrovnanie ste neustále bránili...

Posledné minúty sme mali mať tlak, ale nevyšlo nám to. Namiesto toho, aby sme strieľali my, to robil súper. Preto sme prehrali.

Po vyrovnávajúcom góle na 2:2 ste šli na trestnú lavicu za nešportové správanie. Čo ste kričali na Švajčiara?