Lašák: Nastúpili sme proti 20 robotom. Dnes môžeme zaspávať pokojne

Do každého zápasu idú s tým, že protivníkovi 60 minút nedajú dýchať. Hrajú svoju typickú nátlakovú hru, súpera nútia robiť chyby. To sa nám dnes nepodarilo prekonať. Nedostali sme ich pod tlak a do situácií, z ktorých sa nemohli dostať. Nepanikárili ani vtedy, keď inkasovali dva góly v druhej tretine. Vždy si hrali svoje.

Sama Hlavaja za dnešný výkon chválim. Druhý zápas je pre brankára kritickejší ako prvý. V tom môže mať začiatočnícke šťastie, ale v druhom musí potvrdiť, čo dokázal v úvodnom.

Pre mňa je Hlavaj hráčom zápasu. Chytil veľa šancí. Držal nás v zápase. V tomto stretnutí nebol priestor na chyby od brankára. Ak by ich Samo robil, odskočili by nám na dvoj či trojgólový rozdiel. On, naopak, ukázal, čo je v ňom. Dobre sa hýbal, využíval svoju výšku, vychytal trestné strieľanie.

Urobil veľa reflexívnych zákrokov, ktoré neplynú z toho, že sa ich naučil, ale z jeho prirodzeného talentu. Keď u brankára vidíte čosi také, viete, že ide o veľmi kvalitného brankára.