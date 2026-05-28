    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    MS v hokeji 2026
    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 1
    2:0, 1:1, 1:0
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Trpký koniec Rulíka. Takých slabých Čechov som už dlho nevidel, ozýva sa z Fínska

    Českí hokejisti po vypadnutí vo štvrťfinále MS v hokeji 2026:
    Českí hokejisti po vypadnutí vo štvrťfinále MS v hokeji 2026: (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega, Martin Turčin|28. máj 2026 o 22:17
    Česko vypadlo vo štvrťfinále MS v hokeji po prehre 1:4 s Fínskom.

    Veľké prekvapenie sa nekonalo. Českí hokejisti aj druhý rok po sebe vypadli na MS v hokeji vo štvrťfinále. Rovnaký výsledok dosiahli aj na zimnej olympiáde v Miláne. 

    Na svetovom šampionáte ich opäť vyradil severský súper.

    Zatiaľ čo vlani podľahli Švédsku 2:5, na turnaji vo Švajčiarsku nestačili na Fínov po jasnom výsledku 1:4

    „Štvrťfinále je maximum, čo mohol český tím dosiahnuť,“ hodnotil v štúdiu TV Joj bývalý tréner Rostislav Čada.

    Výsledok zodpovedá kvalite tímu

    Turnaj sa pre Čechov skončil, podobne ako pre Slovákov, troma prehrami v rade. Pred Fínskom nebodovali ani proti Kanade a prekvapivo aj proti Nórsku. 

    V skupine prehrali so Slovinskom (2:3 pp), no zvládli duely proti Dánsku (4:1), Slovensku (3:2), Taliansku (3:1) aj Švédsku (4:3). 

    Česi získali v skupine B o dva body viac ako Slováci a do štvrťfinále postúpili z tretieho miesta. 

    „Každý zápas stál hrozne veľa síl. Nemali sme jeden zápas, kde by nám to s nejakou ľahkosťou napadalo. Na všetko sme sa strašne nadreli, chýbala ľahkosť, chémia, vo formáciách aj celkovo v tíme. Bolo to náročné na hlavu," priznal kapitán tímu Roman Červenka. 

    Finálne umiestnenie Česka bude známe až po večerných štvrťfinálových zápasoch. Na turnaji skončia na piatom až siedmom mieste. 

    Za najlepších troch hráčov Česka vyhlásili obrancu Filipa Hroneka a skúsených útočníkov Lukáša Sedláka s Červenkom.

    Hodnotenie českých hokejistov bolo trpké, viacerí hovorili o sklamaní. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Česko vo štvrťfinále MS v hokeji 2026

    „Žiadni favoriti sme neboli, to si treba povedať. Top hráči, ktorí tu neboli, určite chýbali. Nemyslím si, že by niekto niečo vypustil, ale výsledok zodpovedá tomu, aké silné bolo mužstvo," dodal Červenka. 

    "Myslím si, že na to, aké boli ohlasy pred turnajom, ako sa nikam nedostaneme, tak to nedopadlo tak zle. Základná časť nebola zlá, až na to, že sme stratili body s tímami, s ktorými by sme ich mali získavať. To nás možno stálo lepšie umiestnenie a vo štvrťfinále možnosť ísť na lepšieho súpera," nadviazal brankár Josef Kořenář. 

    V čom boli lepší Fíni? Vo všetkom

    Česi vstúpili do stretnutia s Fínskom veľmi zle. Už v 15. minúte prehrávali 0:2 po góloch Manninena a Lundella. Oba zásahy vyzerali takmer rovnako – hráči sa presadili po dorážke z hranice ľavého kruhu. 

    „Nemôžeme prehrávať prvú tretinu 0:2. Kvalita súpera bola taká veľká, že ak sme ich chceli poraziť, museli ten zápas začať úplne inak," hodnotil Červenka. 

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Tim Berni (vľavo) a hráč Švédska Lucas Raymond bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Švajčiarsko - Švédsko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Švédsko na MS v hokeji 2026
