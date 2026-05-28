Trpký koniec Rulíka. Takých slabých Čechov som už dlho nevidel, ozýva sa z Fínska

Veľké prekvapenie sa nekonalo. Českí hokejisti aj druhý rok po sebe vypadli na MS v hokeji vo štvrťfinále. Rovnaký výsledok dosiahli aj na zimnej olympiáde v Miláne.
Na svetovom šampionáte ich opäť vyradil severský súper.
Zatiaľ čo vlani podľahli Švédsku 2:5, na turnaji vo Švajčiarsku nestačili na Fínov po jasnom výsledku 1:4.
„Štvrťfinále je maximum, čo mohol český tím dosiahnuť,“ hodnotil v štúdiu TV Joj bývalý tréner Rostislav Čada.
Výsledok zodpovedá kvalite tímu
Turnaj sa pre Čechov skončil, podobne ako pre Slovákov, troma prehrami v rade. Pred Fínskom nebodovali ani proti Kanade a prekvapivo aj proti Nórsku.
V skupine prehrali so Slovinskom (2:3 pp), no zvládli duely proti Dánsku (4:1), Slovensku (3:2), Taliansku (3:1) aj Švédsku (4:3).
Česi získali v skupine B o dva body viac ako Slováci a do štvrťfinále postúpili z tretieho miesta.
„Každý zápas stál hrozne veľa síl. Nemali sme jeden zápas, kde by nám to s nejakou ľahkosťou napadalo. Na všetko sme sa strašne nadreli, chýbala ľahkosť, chémia, vo formáciách aj celkovo v tíme. Bolo to náročné na hlavu," priznal kapitán tímu Roman Červenka.
Finálne umiestnenie Česka bude známe až po večerných štvrťfinálových zápasoch. Na turnaji skončia na piatom až siedmom mieste.
Za najlepších troch hráčov Česka vyhlásili obrancu Filipa Hroneka a skúsených útočníkov Lukáša Sedláka s Červenkom.
Hodnotenie českých hokejistov bolo trpké, viacerí hovorili o sklamaní.
VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Česko vo štvrťfinále MS v hokeji 2026
„Žiadni favoriti sme neboli, to si treba povedať. Top hráči, ktorí tu neboli, určite chýbali. Nemyslím si, že by niekto niečo vypustil, ale výsledok zodpovedá tomu, aké silné bolo mužstvo," dodal Červenka.
"Myslím si, že na to, aké boli ohlasy pred turnajom, ako sa nikam nedostaneme, tak to nedopadlo tak zle. Základná časť nebola zlá, až na to, že sme stratili body s tímami, s ktorými by sme ich mali získavať. To nás možno stálo lepšie umiestnenie a vo štvrťfinále možnosť ísť na lepšieho súpera," nadviazal brankár Josef Kořenář.
V čom boli lepší Fíni? Vo všetkom
Česi vstúpili do stretnutia s Fínskom veľmi zle. Už v 15. minúte prehrávali 0:2 po góloch Manninena a Lundella. Oba zásahy vyzerali takmer rovnako – hráči sa presadili po dorážke z hranice ľavého kruhu.
„Nemôžeme prehrávať prvú tretinu 0:2. Kvalita súpera bola taká veľká, že ak sme ich chceli poraziť, museli ten zápas začať úplne inak," hodnotil Červenka.
Dvojgólové manko už Česi nedokázali zvrátiť, práve naopak. Na začiatku druhej tretiny zvýšil na rozdiel triedy Konsta Helenius.
Jediný český gól strelil v presilovke obranca Hronek, ktorý v druhej tretine odohral viac ako desať minút a celkovo bol s vyše 23 minútami najvyťaženejším hráčom zápasu.
Fíni uzavreli skóre zásluhou Hämeenaha a bez výraznejšieho českého vzdoru v závere postúpili medzi najlepšiu štvorku.
V čom boli Fíni lepší? „Asi vo všetkom,“ vravel Červenka.
Brankár Kořenář priznal, že Fíni mali jednoducho lepší tím a zaslúžene vyhrali.
Kritika z Fínska
Po tom, čo Fínsko vyhralo v roku 2022 titul majstrov sveta, nedokázalo prejsť cez štvrťfinále trikrát po sebe. Na štvrtý pokus to vyšlo.
Fíni v základnej skupine prehrali iba posledný zápas proti Švajčiarsku (2:4). Proti Česku boli jasným favoritom, no fínskych expertov prekvapilo, aký zlý výkon v skutočnosti podali Česi.
"Pre Čechov bolo prakticky nemožné si čokoľvek vytvoriť. Veď oni si ani netrúfli vyvíjať na Fínov nejaký tlak," čudoval sa pre denník Ilta-Sanomat niekdajší útočník Suomi Topi Nättinen.
„Tak slabých Čechov som už dlho nevidel,“ hovoril komentátor Viaplay a bývalý útočník Jussi Jokinen.
Periodikum Ilta-Sanomat zároveň poznamenal, že po góle Hämeenaha z 56. minúty na 4:1 už Radim Rulík rezignoval a ani neodvolal brankára.
„Z fínskej strany to bol úžasný výkon, zápasy o medaily volajú,“ raduje sa z postupu denník Iltalehti.
Koniec Rulíka
Koniec českého tímu na MS znamená aj koniec éry Radima Rulíka.
Šestdesiatročný tréner po šampionáte končí v úlohe šéfa lavičky českej reprezentácie a od novej sezóny bude pôsobiť v extraligovom Kladne.
„Tu si treba skôr uvedomiť, proti komu hráme. Prvé dve formácie Fínov boli z NHL, to je jednoducho neskutočná kvalita, neskutočná úroveň. Nielen v zručnostiach, vo všetkých ohľadoch. Možno tam bol trochu väčší rešpekt, než by mal byť, ale to tak je.
Keby sme mali my dve lajny z NHL tiež a nehrali by sme dobre, tak sme pod kritikou. Tu sme to mali strašne ťažké, naozaj to nie je jednoduché.
Je pre mňa cenné, že hráči to nezabalili, druhú a tretiu tretinu sa snažili, ale mali sme zachytiť úvod," hodnotil zápas proti Fínsku.
Národný tím viedol tri sezóny, najväčší úspech zažil len zopár mesiacov po vymenovaní. Česko priviedol v roku 2024 k zlatu na domácich majstrovstvách sveta v Prahe.
„Trénerov, ktorí doviedli českú reprezentáciu k zlatu, veľa nie je. Rešpekt už bude mať navždy, aj keby sme teraz nepostúpili do štvrťfinále. V Prahe si to všetko sadlo, ale neprišlo to samo, ten tréner k tomu výrazne prispel a musí sa na neho spomínať v dobrom," hovoril o ňom český novinár Zdeněk Janda.
Rulík po vypadnutí vo štvrťfinále MS vo Švajčiarsku hovoril pre prítomných novinárov 25 minút. Ďakoval predovšetkým hráčom.
„Som šťastný za to, že som mohol byť tri roky pri národnom tíme. Chcel by som poďakovať hráčom, realizačnému tímu, všetkým, pretože tá spolupráca bola skvelá. Viem, že verejnosť si výsledky praje, to je jasné, na to má právo.
Z histórie to nemôže byť inak. Hráčov v Amerike ale nemáme toľko. Keď odmietnu alebo z osobných dôvodov neprídu, tak je strašne ťažké konkurovať," dodal.
Zároveň priznal, že pred turnajom mal strach z toho, že mužstvo neprivedie ani do štvrťfinále. Odľahlo mu až po výhre nad Slovenskom.