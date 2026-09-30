Kedy ide Chladoňová a predstaví sa aj Pogačar? Program a výsledky na ME v cyklistike 2026

Majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike sa od 2. do 7. októbra 2026 uskutočnia v Ľubľane, pričom početné zastúpenie bude mať aj Slovensko.
V mládežníckych kategóriách sa predstaví až 16 reprezentantov, ktorých v časovke mužov elite doplní Dávid Kaško z Dukly Banská Bystrica.
Na rozdiel od predošlých ME či nedávnych MS v Montreale je poradie disciplín obrátené, takže najskôr sa pôjdu preteky a až potom časovky.
Hneď v úvodnej disciplíne ME bude mať slovenský tím veľké ambície, pretože popri Nine Andackej a Sofii Ungerovej bude v kategórii do 23 rokov štartovať aj úradujúca majsterka sveta Viktória Chladoňová.
V piatok 2. októbra sú na programe aj mužské preteky U23. Dobrú formu budú chcieť potvrdiť Richard Riška so Samuelom Novákom, ktorých na trati doplnia Jakub Javor a Sebastián Michalec.
Najpočetnejšie zastúpenie bude mať Slovensko v kategórii juniorov (5), kde sa k trojici z MS Timotej Michalík, Milan Húsenica a Michal Kacina pridajú Tadeáš Rybanský s Mathiasom Baricom.
Nomináciu dopĺňajú juniorky Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková, Klára Paduchová, Emma Galovičová a spomenutý 29-ročný Dávid Kaško, ktorý sa však predstaví len v záverečnej disciplíne ME.
Práve neúčasť v elitných pretekoch mužov a žien je škvrnou na slovenskom pôsobení na šampionáte. Ženský titul by mala obhajovať Demi Volleringová, zatiaľ čo účasť Tadeja Pogačara je po páde na Vuelte otázna.
Pozrite si program, nomináciu Slovenska a výsledky na ME v cyklistike 2026.
Nominácia Slovenska na ME v cyklistike 2026
Časovka:
- Juniori: Timotej Michalík, Michal Kacina
- Juniorky: Karolína Hajduková, Klára Paduchová
- Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
- Muži: Dávid Kaško
Preteky s hromadným štartom:
- Juniori: Timotej Michalík, Milan Húsenica, Michal Kacina, Tadeáš Rybanský, Mathias Barica
- Juniorky: Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková, Klára Paduchová, Emma Galovičová
- Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová, Nina Andacká
- Muži do 23 rokov: Richard Riška, Samuel Novák, Jakub Javor, Sebastián Michalec
Kompletný program ME v cyklistike 2026
Piatok, 2. október:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Prevýšenie
Detail
9:00
Preteky s hromadným štartom - ženy U23
88,4 km
1 616 m
13:30
Preteky s hromadným štartom - muži U23
141,9 km
1 698 m
Sobota, 3. október:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Prevýšenie
Detail
9:00
Preteky s hromadným štartom - juniori
110,5 km
2 020 m
13:30
Preteky s hromadným štartom - ženy elite
130 km
1 359 m
Nedeľa, 4. október:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Prevýšenie
Detail
9:00
Preteky s hromadným štartom - juniorky
66,3 km
1 212 m
12:30
Preteky s hromadným štartom - muži elite
196,3 km
2 571 m
Utorok, 6. október:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Prevýšenie
Detail
11:00
Zmiešaná časovka - juniori
44,3 km
733 m
15:30
Zmiešaná časovka - elite
44,3 km
733 m
Streda, 7. október:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Prevýšenie
Detail
9:15
Časovka - juniorky
22,1 km
367 m
10:10
Časovka - juniori
22,1 km
367 m
11:30
Časovka - ženy U23
22,1 km
367 m
12:20
Časovka - muži U23
22,1 km
367 m
14:30
Časovka - ženy elite
22,1 km
367 m
16:15
Časovka - muži elite
22,1 km
367 m