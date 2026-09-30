    Kedy ide Chladoňová a predstaví sa aj Pogačar? Program a výsledky na ME v cyklistike 2026

    Slovenské cyklistky, zľava Nina Andacká, Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová na MS 2026.
    Slovenské cyklistky, zľava Nina Andacká, Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová na MS 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|30. sep 2026 o 06:00
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    Pozrite si program a výsledky na ME v cyklistike 2026. Nomináciu Slovenska tvorí 17 cyklistov.

    Majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike sa od 2. do 7. októbra 2026 uskutočnia v Ľubľane, pričom početné zastúpenie bude mať aj Slovensko. 

    V mládežníckych kategóriách sa predstaví až 16 reprezentantov, ktorých v časovke mužov elite doplní Dávid Kaško z Dukly Banská Bystrica. 

    Na rozdiel od predošlých ME či nedávnych MS v Montreale je poradie disciplín obrátené, takže najskôr sa pôjdu preteky a až potom časovky.

    Hneď v úvodnej disciplíne ME bude mať slovenský tím veľké ambície, pretože popri Nine Andackej a Sofii Ungerovej bude v kategórii do 23 rokov štartovať aj úradujúca majsterka sveta Viktória Chladoňová.

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    V piatok 2. októbra sú na programe aj mužské preteky U23. Dobrú formu budú chcieť potvrdiť Richard Riška so Samuelom Novákom, ktorých na trati doplnia Jakub Javor a Sebastián Michalec.

    Najpočetnejšie zastúpenie bude mať Slovensko v kategórii juniorov (5), kde sa k trojici z MS Timotej Michalík, Milan Húsenica a Michal Kacina pridajú Tadeáš Rybanský s Mathiasom Baricom.

    Nomináciu dopĺňajú juniorky Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková, Klára Paduchová, Emma Galovičová a spomenutý 29-ročný Dávid Kaško, ktorý sa však predstaví len v záverečnej disciplíne ME.

    Práve neúčasť v elitných pretekoch mužov a žien je škvrnou na slovenskom pôsobení na šampionáte. Ženský titul by mala obhajovať Demi Volleringová, zatiaľ čo účasť Tadeja Pogačara je po páde na Vuelte otázna.

    Pozrite si program, nomináciu Slovenska a výsledky na ME v cyklistike 2026.

    Nominácia Slovenska na ME v cyklistike 2026

    Časovka:

    • Juniori: Timotej Michalík, Michal Kacina
    • Juniorky: Karolína Hajduková, Klára Paduchová
    • Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
    • Muži: Dávid Kaško

    Preteky s hromadným štartom:

    • Juniori: Timotej Michalík, Milan Húsenica, Michal Kacina, Tadeáš Rybanský, Mathias Barica
    • Juniorky: Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková, Klára Paduchová, Emma Galovičová
    • Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová, Nina Andacká
    • Muži do 23 rokov: Richard Riška, Samuel Novák, Jakub Javor, Sebastián Michalec

    Kompletný program ME v cyklistike 2026

    Piatok, 2. október:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Prevýšenie

    Detail

    9:00

    Preteky s hromadným štartom - ženy U23

    88,4 km

    1 616 m


    13:30

    Preteky s hromadným štartom - muži U23

    141,9 km

    1 698 m


    Sobota, 3. október:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Prevýšenie

    Detail

    9:00

    Preteky s hromadným štartom - juniori

    110,5 km

    2 020 m


    13:30

    Preteky s hromadným štartom - ženy elite

    130 km

    1 359 m


    Nedeľa, 4. október:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Prevýšenie

    Detail

    9:00

    Preteky s hromadným štartom - juniorky

    66,3 km

    1 212 m


    12:30

    Preteky s hromadným štartom - muži elite

    196,3 km

    2 571 m


    Utorok, 6. október:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Prevýšenie

    Detail

    11:00

    Zmiešaná časovka - juniori

    44,3 km

    733 m


    15:30

    Zmiešaná časovka - elite

    44,3 km

    733 m


    Streda, 7. október:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Prevýšenie

    Detail

    9:15

    Časovka - juniorky

    22,1 km

    367 m


    10:10

    Časovka - juniori

    22,1 km

    367 m


    11:30

    Časovka - ženy U23

    22,1 km

    367 m

    12:20

    Časovka - muži U23

    22,1 km

    367 m

    14:30

    Časovka - ženy elite

    22,1 km

    367 m

    16:15

    Časovka - muži elite

    22,1 km

    367 m

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenské cyklistky, zľava Nina Andacká, Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová na MS 2026.
    Slovenské cyklistky, zľava Nina Andacká, Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová na MS 2026.
    Kedy ide Chladoňová a predstaví sa aj Pogačar? Program a výsledky na ME v cyklistike 2026
    dnes 06:00
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