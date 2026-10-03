Porazil aj majstra sveta. Najlepší Slovák na ME útočil na elitnú desiatku

ME v cestnej cyklistike 2026
výsledky pretekov s hromadným štartom - juniori:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Elias Dybing
2:42:40 h
2.
Aitor Martinez
+10 s
3.
Jop van den Biggelaar
+10 s
11.
Milan Húsenica
+15 s
61.
Tadeáš Rybanský
+3:37 min
65.
Michal Kacina
+3:38 min
66.
Timotej Michalík
+3:38 min
107.
Mathias Barica
+20:19 min
V sobotných pretekoch s hromadným štartom juniorov na majstrovstvách Európy v cyklistike v Slovinsku v Slovinsku reprezentovalo Slovensko päť pretekárov.
Zvlnenú trať so štartom aj cieľom v obci Šenčur zvládol najlepšie juniorský majster Slovenska Milan Húsenica, ktorý po 110,5 kilometra finišoval so stratou 15 sekúnd na 11. mieste. Titul majstra Európy si vybojoval Nór Elias Dybing.
Tadeáš Rybanský prišiel do cieľa na 61. priečke (+3:37 min.), Michal Kacina a Timotej Michalík stratili o sekundu viac a obsadili 65., respektíve 66. miesto. Mathias Barica skončil na 107. pozícii (+20:19).
Dybing zaútočil z vedúcej skupiny počas posledného z piatich výstupov na kopec Možjanca.
Prenasledovala ho dvojica Španiel Aitor Martinez a Jop van den Biggelaar z Holandska, ktorá však dokázala len stiahnuť stratu na desať sekúnd a v špurte o striebro uspel Martinez.
Úradujúci majster sveta z MS v Montreale Španiel Benjamin Noval obsadil 16. miesto.