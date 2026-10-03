    Porazil aj majstra sveta. Najlepší Slovák na ME útočil na elitnú desiatku

    Timotej Michalík a Milan Húsenica (vpravo) po pretekoch juniorov na MS v cyklistike 2026.
    Timotej Michalík a Milan Húsenica (vpravo) po pretekoch juniorov na MS v cyklistike 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    TASR|3. okt 2026 o 12:59
    ShareTweet0

    Medzi juniormi štartovalo až päť Slovákov.

    ME v cestnej cyklistike 2026

    výsledky pretekov s hromadným štartom - juniori:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    NOR

    Elias Dybing

    2:42:40 h

    2.

    ESP

    Aitor Martinez 

    +10 s

    3.

    NLD

    Jop van den Biggelaar

    +10 s

    11.

    SVK

    Milan Húsenica

    +15 s

    61.

    SVK

    Tadeáš Rybanský

    +3:37 min

    65.

    SVK

    Michal Kacina

    +3:38 min

    66.

    SVK

    Timotej Michalík

    +3:38 min

    107.

    SVK

    Mathias Barica

    +20:19 min

    V sobotných pretekoch s hromadným štartom juniorov na majstrovstvách Európy v cyklistike v Slovinsku v Slovinsku reprezentovalo Slovensko päť pretekárov.

    Zvlnenú trať so štartom aj cieľom v obci Šenčur zvládol najlepšie juniorský majster Slovenska Milan Húsenica, ktorý po 110,5 kilometra finišoval so stratou 15 sekúnd na 11. mieste. Titul majstra Európy si vybojoval Nór Elias Dybing.

    Tadeáš Rybanský prišiel do cieľa na 61. priečke (+3:37 min.), Michal Kacina a Timotej Michalík stratili o sekundu viac a obsadili 65., respektíve 66. miesto. Mathias Barica skončil na 107. pozícii (+20:19).

    V kľúčovej chvíli to zobrali do rúk Slovenky. Štart Chladoňovej bol pritom ohrozený
    Súvisiaci článok
    V kľúčovej chvíli to zobrali do rúk Slovenky. Štart Chladoňovej bol pritom ohrozený

    Dybing zaútočil z vedúcej skupiny počas posledného z piatich výstupov na kopec Možjanca.

    Prenasledovala ho dvojica Španiel Aitor Martinez a Jop van den Biggelaar z Holandska, ktorá však dokázala len stiahnuť stratu na desať sekúnd a v špurte o striebro uspel Martinez.

    Úradujúci majster sveta z MS v Montreale Španiel Benjamin Noval obsadil 16. miesto.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Timotej Michalík a Milan Húsenica (vpravo) po pretekoch juniorov na MS v cyklistike 2026.
    Timotej Michalík a Milan Húsenica (vpravo) po pretekoch juniorov na MS v cyklistike 2026.
    Porazil aj majstra sveta. Najlepší Slovák na ME útočil na elitnú desiatku
    dnes 12:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Porazil aj majstra sveta. Najlepší Slovák na ME útočil na elitnú desiatku