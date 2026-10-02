V kľúčovej chvíli to zobrali do rúk Slovenky. Štart Chladoňovej bol pritom ohrozený

Z pohľadu výsledkov to boli jedny z najsmolnejších pretekov v jeho kariére. Peter Sagan bojoval pri svojej štvrtej účasti na Vuelte o etapový triumf, no hneď štyrikrát skončil na druhom mieste.
Bolo tomu tak aj v záverečnej 21. etape do Madridu, keď si našiel cestu stredom vozovky, no popri bariére bol ešte rýchlejší Elia Viviani.
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Tento dojazd bol špeciálny. Žilinský rodák si totiž 16. septembra 2018 naposledy obliekol dúhový dres pre úradujúceho majstra sveta.
Odvtedy ubehlo osem rokov a slovenským fanúšikom sa opäť naskytol pohľad na ich reprezentanta v tomto prestížnom drese. Aj keď zatiaľ "len" v kategórii do 23 rokov a iba na jediný deň.
Viktória Chladoňová sa ako čerstvá majsterka sveta U23 predstavila aj na európskom šampionáte v Ľubľane, kde bojovala o ďalšie víťazstvo.
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S pomocou tímových kolegýň obdivuhodne zmazala náskok úniku, no v záverečnom šprinte sa tentokrát musela uspokojiť s bronzovou medailou.
"Som šťastná, že sa mi podarilo získať tretie miesto. Deň v dúhovom drese som si užila a dúfam, že sa na to dobre pozeralo," povedala Chladoňová.
Po zisku zlata ochorela
Hoci Chladoňová oslávi v polovici novembra iba 20. narodeniny, dres pre najlepšiu pretekárku do 23 rokov nebude v budúcej sezóne nosiť.
Ako členka tímu Visma-Lease a Bike jazdí už výlučne ženské preteky, v ktorých bude nastupovať ako slovenská šampiónka a v dúhových farbách budú diváci sledovať Holanďanku Demi Volleringovú.
Európsky šampionát bol jedinou možnosťou prevetrať dres, ktorý si v Montreale vybojovala po dramatickom súboji s Isabellou Holmgrenovou.
A možno aj pre to sa Chladoňová postavila v piatok na štart. Ešte niekoľko hodín dozadu pritom nebolo isté, či jej zdravotný stav umožní pretekať.
"Hoci sme o tom nehovorili, Viki bola po MS chorá a dlho sme nevedeli, či bude môcť štartovať. Prišla iba vo štvrtok večer, no rozhodla sa, že ide do toho," prezradil reprezentačný tréner Jakub Vančo.
"Bolo otázne, aký podá výkon, ale napriek tomu sme všetky karty stavili na ňu. Robili sme všetko preto, aby sa ukázala v drese majsterky sveta a zabojovala o ďalší výsledok pre Slovensko," doplnil pre Sportnet.
Únik mal už minútový náskok
Samotné preteky si diváci asi veľmi neužili. Kým počas MS mohli sledovať preteky v televízii od začiatku do konca, v prípade ME si museli zaplatiť streamovaciu službu, aby videli aspoň časť pretekov.
Navyše, aj v prenose na pomerne dlhý úsek vypadol signál z trate, a tak sa komentátori či fanúšikovia mohli len domnievať, kde je Chladoňová.
Keď signál naskočil, situácia nebola ideálna. Na začiatku posledného kola (22,1 km) bol vpredu únik, na ktorý zredukovaný pelotón strácal viac ako minútu.
Vtedy však prišla chvíľa slovenských cyklistiek, ktoré sa postarali o to, že Mara Winterová a Megan Arensová neprišli samy do cieľa.
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"V televízii to nebolo vidieť, ale v poslednom kole sa Nina Andacká a Sofia Ungerová dostali na čelo balíka, stiahli polovicu náskoku úniku a pred stúpaním vytvorili pozíciu pre Viki," priblížil Vančo.
Chladoňová priznala, že ako prvá v stúpaní nastúpila v oranžovom drese Ninke Vinkeová, no Slovenka sa jej ako jediná dokázala udržať. Spolu dostihli vedúcu dvojicu, čím sa Holanďanky dostali do prevahy.
Obavy neboli namieste
Štvorčlenná skupina dobre spolupracovala a nedovolila zvyšku pelotónu dostať sa späť do čela. Talianky či Španielky na to tlačili, no neúspešne.
Chladoňová sa tak ocitla v podobnej pozícii ako vlani. Vtedy za víťaznou Paulou Blasiovou šprintovala trojica pretekárok o striebro a bronz, no práve Slovenka zostala bez medaily.
Teoreticky sa to mohlo stať aj tentokrát, no obavy neboli namieste. Keďže Arensová v posledných 15 km najviac ťahala skupinu, bolo zrejmé, že sa obetuje pre Vinkeovú a že na šprint už nebude mať síl.
V technickom dojazde sa Chladoňová tlačila dopredu, no napokon skončila tretia. V cieli ako jedna z prvých gratulovala Mare Winterovej.
"Nemôžem tomu uveriť. O tomto by som si ani nedovolila snívať. Stúpanie bolo náročné, obzvlášť jeho záverečná časť. To, že som vyhrala, je niečo neuveriteľné," hovorila v cieli šokovaná Švajčiarka.
Chladoňovej sa tak nepodarilo nadviazať na víťazný šprint z Montrealu, keď v súboji jednej proti jednej odsunula domácu hviezdu na druhú priečku.
"Šprint z únavy je lotéria. Bol to úplne iný šprint ako na MS, ktorý bol v stúpaní a na čistý výkon. Tu bola dôležitá pozícia a najmä to, komu zostalo viac síl.
Winterová na tom bola veľmi dobre, no je super, že Viki má ďalšiu medailu a nedopustila to, čo sa jej stalo vlani," zakončil Vančo.
Kvalitné výsledky dosiahli aj ostatné Slovenky. V 75-člennom štartovom poli skončila Ungerová štrnásta a Andacká len o štyri priečky za ňou. Obe prišli do cieľa s mankom 102 sekúnd na víťazku.
Chladoňovú s Ungerovou čaká na šampionáte ešte jedno vystúpenie. V stredu 7. októbra pôjdu časovku, ktorá má 22,1 km, teda jeden miestny okruh.