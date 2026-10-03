Holanďanka potvrdila úlohu favoritky a na ME obhájila vlaňajší titul. Slávila aj na MS

ME v cestnej cyklistike 2026
Výsledky pretekov žien elite (Ľubľana - Šenčur, 130 km):
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Krajina
Meno
Čas
1.
Demi Volleringová
3:10:33 h
2.
Puck Pieterseová
+ 5 s
3.
Marlen Reusserová
+ 5 s
4.
Elisa Longová Borghiniová
+ 5 s
5.
Antonia Niedermaierová
+ 15 s
6.
Katarzyna Niewiadomová-Phinneyová
+ 45 s
Holandská cyklistka Demi Volleringová získala na majstrovstvách Európy v slovinskom Šenčure zlatú medailu v cestných pretekoch Elite žien a obhájila vlaňajší titul.
Na 130 km trati triumfovala s náskokom piatich sekúnd pred svojou krajankou Puck Pieterseovou a nadviazala na triumf z MS v Montreale. Tretia skončila Švajčiarka Marlen Reussserová.
Volleringová ziskom titulu majsterky Európy korunovala mimoriadne úspešnú sezónu. K niekoľkým víťazstvám na jarných klasikách pridala v lete celkové triumfy na Tour de France a Giro d'Italia.
VIDEO: Záver pretekov
Vyhrať MS a dve z najprestížnejších etapových pretekov v jednej sezóne sa medzi ženami podarilo len jej krajanke Annemiek van Vleutenovej v roku 2022.
Slovensko v sobotňajších pretekoch v Slovinsku nemalo zastúpenie.