    Holanďanka potvrdila úlohu favoritky a na ME obhájila vlaňajší titul. Slávila aj na MS

    Demi Volleringová
    Demi Volleringová (Autor: X / Cycling on TNT Sports)
    TASR, ČTK|3. okt 2026 o 17:15
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    Druhá skončila jej krajanka.

    ME v cestnej cyklistike 2026

    Výsledky pretekov žien elite (Ľubľana - Šenčur, 130 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    NLD

    Demi Volleringová

    3:10:33 h

    2.

    NLD

    Puck Pieterseová

    + 5 s

    3.

    CHE

    Marlen Reusserová

    + 5 s

    4.

    ITA

    Elisa Longová Borghiniová

    + 5 s

    5.

    DEU

    Antonia Niedermaierová

    + 15 s

    6.

    POL

    Katarzyna Niewiadomová-Phinneyová

    + 45 s

    Holandská cyklistka Demi Volleringová získala na majstrovstvách Európy v slovinskom Šenčure zlatú medailu v cestných pretekoch Elite žien a obhájila vlaňajší titul.

    Na 130 km trati triumfovala s náskokom piatich sekúnd pred svojou krajankou Puck Pieterseovou a nadviazala na triumf z MS v Montreale. Tretia skončila Švajčiarka Marlen Reussserová.

    Volleringová ziskom titulu majsterky Európy korunovala mimoriadne úspešnú sezónu. K niekoľkým víťazstvám na jarných klasikách pridala v lete celkové triumfy na Tour de France a Giro d'Italia.

    VIDEO: Záver pretekov

    Vyhrať MS a dve z najprestížnejších etapových pretekov v jednej sezóne sa medzi ženami podarilo len jej krajanke Annemiek van Vleutenovej v roku 2022.

    Slovensko v sobotňajších pretekoch v Slovinsku nemalo zastúpenie.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Demi Volleringová
    Demi Volleringová
    Holanďanka potvrdila úlohu favoritky a na ME obhájila vlaňajší titul. Slávila aj na MS
    dnes 17:151
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