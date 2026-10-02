Riška sa na ME prebojoval do top 10. Jeho krajan dvakrát spadol a skončil v sanitke

ME v cestnej cyklistike 2026
Výsledky mužov do 23 rokov (Šenčur - Šenčur, 141,8 km):
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Héctor Álvarez
3:02:22 h
2.
Jan Michal Jackowiak
+ 20 s
3.
Niels Driesen
+ 32 s
4.
Max Bock
+ 37 s
5.
Mattia Negrente
+ 49 s
6.
Daan Dijkman
+ 49 s
10.
Richard Riška
+ 49 s
22.
Samuel Novák
+ 2:08 min
92.
Jakub Javor
+ 13:24 min
Sebastián Michalec
nedokončil
Slovenský cyklista Richard Riška obsadil desiate miesto v cestných pretekoch do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku.
Ôsmy muž z nedávneho svetového šampionátu v Montreale finišoval na 142 km dlhej trati so stratou 49 sekúnd na víťazného Héctora Álvareza.
Španiela doplnili na pódiu Poliak Jan Jackowiak a Belgičan Niels Driesen.
Z ďalších Slovákov finišoval najlepšie Samuel Novák na 22. mieste. Jakub Javor skončil 92. a Sebastián Michalec preteky nedokončil.
Priebeh pretekov mužov U23
Preteky mali štart aj cieľ v Šenčuri a začali sa v rýchlom tempe, na ktoré však doplatil Michalec z Dukly Banská Bystrica. Dvadsaťročný Slovák sa dvakrát ocitol na zemi a po druhom páde skončil v sanitke.
Záverečných 66 km tvorili tri okruhy s výstupom na Možjancu (2,1 km; 10 %). Pri prvých dvoch prejazdoch odpadli z hlavnej skupiny Javor aj Novák.
Počas druhého výstupu sa hlavná skupina favoritov výrazne preriedila, no držal sa v nej Riška, ktorý potvrdzoval dobrú aktuálnu formu.
O útok sa pokúsil Álvarez, ktorý mal 30 km pred cieľom 35-sekundový náskok pred skupinou favoritov aj s Riškom. Pri poslednom výstupe na Možjancu sa na neho dotiahli Jackowiak, Driesen a Max Bock.
Od tretieho prejazdu zostávalo do cieľa desať km a čelné kvarteto malo pred skupinou, v ktorej bol aj Riška, náskok 40 sekúnd.
V zjazde unikli Álvarez s Jackowiakom, no silnejšie nohy mal Španiel a ten sa po chvíli na čele osamostatnil. Náskok pred Poliakom v záverečných metroch iba zvyšoval a prišiel si do cieľa po titul majstra Európy.