    Riška sa na ME prebojoval do top 10. Jeho krajan dvakrát spadol a skončil v sanitke

    Richard Riška po pretekoch U23 na ME v cyklistike 2026.
    Richard Riška po pretekoch U23 na ME v cyklistike 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    TASR|2. okt 2026 o 17:18
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    Druhým najlepším Slovákom bol Samuel Novák na 22. mieste.

    ME v cestnej cyklistike 2026

    Výsledky mužov do 23 rokov (Šenčur - Šenčur, 141,8 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ESP

    Héctor Álvarez

    3:02:22 h

    2.

    POL

    Jan Michal Jackowiak

    + 20 s

    3.

    BEL

    Niels Driesen

    + 32 s

    4.

    DEU

    Max Bock

    + 37 s

    5.

    ITA

    Mattia Negrente

    + 49 s

    6.

    NLD

    Daan Dijkman

    + 49 s

    10.

    SVK

    Richard Riška

    + 49 s

    22.

    SVK

    Samuel Novák

    + 2:08 min

    92. 

    SVK

    Jakub Javor

    + 13:24 min

    SVK

    Sebastián Michalec

    nedokončil

    Slovenský cyklista Richard Riška obsadil desiate miesto v cestných pretekoch do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku.

    Ôsmy muž z nedávneho svetového šampionátu v Montreale finišoval na 142 km dlhej trati so stratou 49 sekúnd na víťazného Héctora Álvareza.

    Španiela doplnili na pódiu Poliak Jan Jackowiak a Belgičan Niels Driesen.

    Z ďalších Slovákov finišoval najlepšie Samuel Novák na 22. mieste. Jakub Javor skončil 92. a Sebastián Michalec preteky nedokončil.

    Priebeh pretekov mužov U23

    Preteky mali štart aj cieľ v Šenčuri a začali sa v rýchlom tempe, na ktoré však doplatil Michalec z Dukly Banská Bystrica. Dvadsaťročný Slovák sa dvakrát ocitol na zemi a po druhom páde skončil v sanitke.

    Záverečných 66 km tvorili tri okruhy s výstupom na Možjancu (2,1 km; 10 %). Pri prvých dvoch prejazdoch odpadli z hlavnej skupiny Javor aj Novák.

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    Počas druhého výstupu sa hlavná skupina favoritov výrazne preriedila, no držal sa v nej Riška, ktorý potvrdzoval dobrú aktuálnu formu.

    O útok sa pokúsil Álvarez, ktorý mal 30 km pred cieľom 35-sekundový náskok pred skupinou favoritov aj s Riškom. Pri poslednom výstupe na Možjancu sa na neho dotiahli Jackowiak, Driesen a Max Bock.

    Od tretieho prejazdu zostávalo do cieľa desať km a čelné kvarteto malo pred skupinou, v ktorej bol aj Riška, náskok 40 sekúnd.

    V zjazde unikli Álvarez s Jackowiakom, no silnejšie nohy mal Španiel a ten sa po chvíli na čele osamostatnil. Náskok pred Poliakom v záverečných metroch iba zvyšoval a prišiel si do cieľa po titul majstra Európy.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Richard Riška po pretekoch U23 na ME v cyklistike 2026.
    Richard Riška po pretekoch U23 na ME v cyklistike 2026.
    Riška sa na ME prebojoval do top 10. Jeho krajan dvakrát spadol a skončil v sanitke
    dnes 17:18
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