    Kubiš nezopakoval vlaňajší triumf. Jeho tím stavil v závere na Čecha, skončil druhý

    Lukáš Kubiš v drese slovenského šampióna v cestnej cyklistike.
    Lukáš Kubiš v drese slovenského šampióna v cestnej cyklistike. (Autor: Unibet Rose Rockets/ Instagram)
    Sportnet|3. okt 2026 o 16:53
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    Jenthe Biermans si pripísal víťazstvo na francúzskej klasike.

    Cholet Agglo Tour 2026

    Výsledky francúzskej klasiky (Cholet - Cholet, 197 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Jenthe Biermans

    Cofidis

    4:27:51 h

    2.

    CZE

    Matyáš Kopecký 

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    3.

    FRA

    Axel Huens

    Groupama - FDJ United

    + 0 s

    4.

    FRA

    Bryan Coquard

    Cofidis

    + 3 s

    5.

    FRA

    Jason Tesson

    TotalEnergies

    + 6 s

    6.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 6 s

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš dosiahol ďalšie umiestnenie v elitnej desiatke, keď obsadil 6. miesto na francúzskej klasike Cholet Agglo Tour. 

    Národný šampión nastúpil s číslom jeden na drese, keďže obhajoval víťazstvo z minulého roka, ktoré je doposiaľ jeho jediné na klubovej úrovni.

    Tentokrát ho na najvyššom stupienku nahradil skúsený Belgičan Jenthe Biermans (Cofidis), ktorý najlepšie zvládol šprint štvorčlennej skupiny. 

    VIDEO: Záver pretekov Cholet Agglo Tour 2026

    Tím Unibet Rose Rockets bol v pretekoch aktívny a snažil sa hrať s viacerými kartami. Asi 15 km pred cieľom sa odčlenila malá skupina s dvojicou jazdcov Cofidisu, domácim Axelom Huensom a Matyášom Kopeckým.

    Kubiš čakal v pelotóne na svoju šancu, Rockets nechali za seba ťahať iné tímy, ale na miestnom okruhu sa už štvorčlenný únik nepodarilo dohnať.

    Cofidis trochu prekvapivo uprednostnil v šprinte Biermansa pred Bryanom Coquardom, no urobil dobre.

    Tridsaťročný Belgičan zdolal Kopeckého a mohol sa tešiť zo štvrtého profesionálneho triumfu.

    Z hlavnej skupiny si v závere ešte nastúpil Francúz Jason Tesson, a tak pre najrýchlejšieho muža z pelotónu Kubiša zostala šiesta priečka.

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    Domov»Cyklistika»Kubiš nezopakoval vlaňajší triumf. Jeho tím stavil v závere na Čecha, skončil druhý