Kubiš nezopakoval vlaňajší triumf. Jeho tím stavil v závere na Čecha, skončil druhý

Cholet Agglo Tour 2026
Výsledky francúzskej klasiky (Cholet - Cholet, 197 km):
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Jenthe Biermans
Cofidis
4:27:51 h
2.
Matyáš Kopecký
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
3.
Axel Huens
Groupama - FDJ United
+ 0 s
4.
Bryan Coquard
Cofidis
+ 3 s
5.
Jason Tesson
TotalEnergies
+ 6 s
6.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 6 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš dosiahol ďalšie umiestnenie v elitnej desiatke, keď obsadil 6. miesto na francúzskej klasike Cholet Agglo Tour.
Národný šampión nastúpil s číslom jeden na drese, keďže obhajoval víťazstvo z minulého roka, ktoré je doposiaľ jeho jediné na klubovej úrovni.
Tentokrát ho na najvyššom stupienku nahradil skúsený Belgičan Jenthe Biermans (Cofidis), ktorý najlepšie zvládol šprint štvorčlennej skupiny.
VIDEO: Záver pretekov Cholet Agglo Tour 2026
Tím Unibet Rose Rockets bol v pretekoch aktívny a snažil sa hrať s viacerými kartami. Asi 15 km pred cieľom sa odčlenila malá skupina s dvojicou jazdcov Cofidisu, domácim Axelom Huensom a Matyášom Kopeckým.
Kubiš čakal v pelotóne na svoju šancu, Rockets nechali za seba ťahať iné tímy, ale na miestnom okruhu sa už štvorčlenný únik nepodarilo dohnať.
Cofidis trochu prekvapivo uprednostnil v šprinte Biermansa pred Bryanom Coquardom, no urobil dobre.
Tridsaťročný Belgičan zdolal Kopeckého a mohol sa tešiť zo štvrtého profesionálneho triumfu.
Z hlavnej skupiny si v závere ešte nastúpil Francúz Jason Tesson, a tak pre najrýchlejšieho muža z pelotónu Kubiša zostala šiesta priečka.