Finále Svetového pohára v biatlone či lyžovaní, ale aj semifinále Slovnaft Cupu (TV tipy)

Počas týždňa pokračuje Liga Majstrov, Európska liga a Konferenčná liga odvetnými osemfinálovými zápasmi. Dávid Hancko s Atléticom Madrid sa bude snažiť proti Tottenhamu potvrdiť postup po úvodnom triumfe 5:2, rovnako tak aj PSG proti Chelsea a Real Madrid s Manchesterom City.
V Slovnaft Cupe sa odohrajú prvé semifinálové zápasy. Prešov zabojuje o postup v derby proti Košiciam a Žilina odohrá duel proti Podbrezovej.
Začína sa aj štvrťfinále play-off v slovenskej Tipsport lige. Hokejisti Žiliny narazia v sérií na Poprad, Košice vyzvú Banskú Bystricu, Slovan Liptovský Mikuláš a víťaz základnej časti HK Nitra sa stretne s Michalovcami.
Od piatka začínajú aj halové majstrovstvá sveta v atletike, ktoré hostí poľské mesto Toruň. Na podujatí sa predstaví viacero Slovákov vrátane favoritky na medailu Emmy Zapletalovej.
Počas víkendu sa začína finále Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. V Lillehameri sa odjazdia najprv zjazdarské disciplíny a následne tie technické.
Finišuje aj Svetový pohár v biatlone v nórskom Osle. Na pretekárov čakajú preteky šprintu, stíhačka a preteky s hromadným štartom.
Tenistky a tenisti sa predstavia na ďalšom turnaji Masters 1000, tentokrát v americkom Miami.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.